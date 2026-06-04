Borja Iglesias: "Los goles aparecerán cuando tengan que aparecer"

A Coruña, 4 jun (EFE).- El internacional español Borja Iglesias restó importancia a su sequía goleadora, y dijo que el empate ante Irak les ayudará “a seguir creciendo” para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Estados Unidos.

“Esto es así, no es una situación nueva que esté viviendo ahora. Es algo que me ha pasado en otros momentos y tampoco siento que sea nada especial. Lo vivo con optimismo, estoy seguro de que los goles aparecerán cuando tengan que aparecer”, indicó a los periodistas tras el duelo de Riazor.

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El futbolista del Celta cree que está “en el camino correcto” para ser un jugador importante para el seleccionador Luis de la Fuente.

“A veces en el delantero los números es lo que marcan mucho hacia fuera, pero desde dentro siempre intento ordenarme con el equipo para saltar en la presión, descargar cuando necesitamos que alguien lo haga o intentar habilitar a otros compañeros y estar en zonas de remate”, apuntó.

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Afirmó estar “muy feliz” en el equipo nacional, donde ha encontrado “un grupo muy bueno” y con ganas “de crecer” y “trabajar” para conquistar el título mundial.

“Obviamente queríamos ganar el partido y hemos hecho méritos para hacerlo aunque no haya sido nuestro día más lucido. Esto nos sirve para seguir creciendo y llegar de la mejor manera al Mundial”, sentenció. EFE

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