Javi Guerra, tras su debut: "Ojalá pueda venir muchas veces"

A Coruña, 4 jun (EFE).- El centrocampista Javi Guerra expresó este jueves su enorme satisfacción por haber debutado con la selección española absoluta en el amistoso contra Irak en Riazor que terminó con empate a un gol.

“Ahora quiero disfrutar del debut porque es una oportunidad que no se tiene todos los días, y luego a seguir trabajando para que vengan muchos más partidos. Ojalá pueda venir muchas veces más porque será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien”, indicó a los periodistas tras el encuentro.

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El futbolista del Valencia reveló que el seleccionador español le pidió que estuviese “tranquilo” y saliera “a disfrutar”, y no quiso hablar demasiado de su futuro.

“Ahora toca desconectar un poco y cuando toque volver a la pretemporada ya veremos qué pasa”, explicó Guerra, para quien España tiene “un gran grupo, con jugadores de mucha calidad”, por eso no tiene dudas de que harán “un buen papel” en el Mundial. EFE

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