Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid, renueva su contrato hasta 2029

Madrid, 4 jun (EFE).- El Atlético de Madrid anunció este jueves la renovación de su guardameta y capitana, la sevillana Lola Gallardo, para las próximas tres temporadas, hasta el 2029, que elevará hasta dieciséis los años de la jugadora en la entidad rojiblanca.

La portera atlética, la que más partidos ha disputado en la historia del club, cumplirá el próximo curso su decimocuarto curso bajo los palos del club madrileño.

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Además de ser la capitana del equipo, Gallardo es la jugadora que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta del Atlético de Madrid; 222 en Liga F, 26 en la Copa de la Reina, 16 en la Liga de Campeones y tres en la Supercopa de España.

A esos números, la sevillana sumó cinco títulos en su palmarés; tres ligas consecutivas (2016-17/ 2018-18 y 2018-19) y dos Copas de la Reina (2015-2016y 2022-23).

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Una renovación que el Atlético de Madrid anunció con un vídeo a través de su perfil de redes sociales con imágenes de los momentos más destacados de la portera en el club; "Mi historia con el Atleti es la más bonita que me podía haber imaginado. Atléticos me quedo en casa", sentenció Gallardo.

Tras el acto de renovación, Lola Gallardo aseguró "estar muy feliz" y poder "seguir disfrutando" del club. EFE