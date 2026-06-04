La UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI por orden de Pedraz

Madrid, 4 jun (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y, asimismo, ha acudido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para requerir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que los agentes de la UCO están practicando estas diligencias por orden del magistrado que investiga a una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez. EFE

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