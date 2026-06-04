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Galicia no repetirá parte de la PAU pero sí habrá “criterios extraordinarios” al corregir

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Santiago de Compostela, 4 jun (EFE).- El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Carlos Area, ha remarcado que no se repetirá ningún examen de la Prueba de Acceso de la Universidad (PAU) en Galicia aunque dos materias, Dibujo Técnico e Historia de España, serán corregidas con “criterios extraordinarios”, los cuales todavía están por decidir.

En una rueda de prensa después de tres jornadas cargadas de polémica y reclamaciones en varios exámenes, el responsable de la CIUG ha admitido que en la preparación de este tipo de pruebas puede producirse “algún error humano” debido al cuidado y confidencialidad con la que se elaboran.

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Area ha recordado en una intervención ante los medios de comunicación en Santiago que desde la suspensión de tres de las pruebas de selectividad por filtraciones en 1992 el trabajo para la realización de las mismas es totalmente riguroso ya que solo una persona realiza varios modelos de exámenes en ordenadores sin conexión a internet.

Después se numeran las propuestas de cada materia en orden aleatorio y se realiza un sorteo público para decidir qué examen es el de la convocatoria ordinaria y qué examen es el de la convocatoria extraordinaria”, por lo que nadie conoce cuál es el examen que se realizará.

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“Pero este rigor tiene limitaciones. Al reducir tan drásticamente las personas con acceso al examen se dificulta la comprobación”, lo que puede derivar este tipo de errores dado que “no hay ningún sistema infalible”, ha expuesto.

Con todo, el presidente de la CIUG ha reivindicado que las problemáticas en este ejercicio solo se han producido en dos pruebas de las cuarenta realizadas, por lo que los otros “38 exámenes han sido impecables” pese a otras protestas “infundadas”.

De este modo, los criterios de corrección se flexibilizarán en Historia de España y en Dibujo Técnico, aunque todavía será este viernes cuando se perfilen esos criterios y se establezcan las “instrucción detalladas” para la corrección.

Ha defendido, en síntesis, que se tomarán estas medidas para que “ningún estudiante sea perjudicado”.

En el caso del examen de Dibujo la comisión interuniversitaria ha admitido que en la versión en gallego había una frase que sobraba y creaba contradicciones en las instrucciones del examen, así como un gráfico de más, que no aparecía en el documento en castellano.

En la primera media hora del examen, que permite plantear dudas y solicitar aclaraciones, se mandó suprimir la frase y el gráfico sobrantes.

Además, mediante una orden de WhatsApp que se remitió a todas las comisiones, se permitió que la totalidad del alumnado contase con 30 minutos más para desarrollar la prueba.

El presidente de la CIUG ha evitado entrar en confrontación con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que este jueves ha pedido explicaciones por los errores aunque ha aclarado que la comisión que se encarga de la preparación de la PAU sí cuenta con responsables de la Xunta.

Area ha remarcado que desde que se constituyó la CIUG cuenta con "representantes de las tres universidades y tres representantes de la consellería competente”, porque así lo recoge la norma de 2011.

La conformación de la comisión organizadora de la PAU, ha recordado, se publicó en el DOG en noviembre de 2025, por lo que la información es pública.

Respecto a la elaboración de la prueba, Area ha recordado que los tres delegados de las universidades públicas de Galicia realizaron en 2024 “una propuesta de modificación de esa orden” y, entre otras cosas, reclamaron “que fuesen dos personas las que revisasen cada examen” en lugar de una única persona como sucede en la actualidad.

Sin embargo, la Xunta no dio respuesta a esta propuesta, ha asegurado.

Area se ha manifestado a favor de mejorar la elaboración de las pruebas, pero a la par ha reivindicado la independencia de la CIUG así como el carácter técnico de los profesionales que elaboran estos exámenes.

“Son profesionales técnicos los que ponen los exámenes y así debe seguir”, ha expuesto respecto a la intención de la administración gallega de tener más peso en la elaboración de este examen de acceso a la universidad. EFE

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