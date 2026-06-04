Cárcel para un detenido por matar en Murcia por haberlo denunciado a un hombre al que robó

(Actualiza la NA4166 con el ingreso en prisión del arrestado)

Murcia, 4 jun (EFE).- La jueza de guardia de Cieza (Murcia) ha acordado por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido este miércoles por la Guardia Civil como presunto autor del homicidio de otro hombre en la también murciana localidad de Fortuna el pasado abril, han informado este jueves fuentes judiciales.

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El detenido había robado el pasado diciembre en la casa de la víctima, que lo denunció por ello, y llevó a cabo presuntamente el crimen cuatro meses después al serle notificado que debía comparecer en el juzgado como imputado por robo con violencia e intimidación.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la investigación se inició a finales de abril cuando varios vecinos de Fortuna alertaron de que llevaban varios días sin saber nada de la víctima y fueron movilizadas varias patrullas hasta su vivienda, situada en un paraje de difícil acceso y donde encontraron el cadáver con signos de violencia.

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Inmediatamente se activó la investigación del homicidio, con la inspección del escenario y la búsqueda de datos sobre los últimos pasos de la víctima, y se constató que en diciembre había sufrido un robo en el que fue agredido y resultó con lesiones que precisaron asistencia sanitaria. En el robo le arrebataron efectos personales como la cartera, documentación y el teléfono móvil.

Cuando la víctima presentó la denuncia ante la Guardia Civil declaró que sospechaba que el autor podría tratarse de un conocido y vecino de la zona, al cual habría identificado durante la comisión del hecho delictivo.

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Los guardias civiles llevaron a cabo una serie de pesquisas, localizaron al sospechoso y lo investigaron como presunto autor del delito de robo con violencia e intimidación.

Unos meses después, el presunto autor del robo recibió una citación judicial para prestar declaración en calidad de investigado por los hechos descritos, que se llevó a cabo el pasado 22 de abril, un día antes de perderle la pista a la víctima.

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De la investigación se desprende que, el ahora detenido, en represalia por su imputación judicial por el robo con violencia, presuntamente, accedió a la vivienda de la víctima y materializó el homicidio, golpeándole en varias ocasiones con un objeto contundente, hasta que le causó la muerte.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha desarrollado la fase de explotación de la operación, en la que se ha contado con canes adiestrados en la búsqueda de restos biológicos.

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Durante la mañana del miércoles, según las fuentes, una veintena de efectivos efectuó la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, en el que se incautaron diversos efectos relacionados con la investigación, como prendas de vestir, teléfonos móviles (entre ellos el de la víctima) y un patinete eléctrico.

El registro culminó con la detención del sospechoso como presunto autor de delito de homicidio doloso y la detención de su pareja como presunta autora de delito de robo con violencia e intimidación, por su implicación en el robo cometido también a la víctima el pasado mes de diciembre. EFE

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