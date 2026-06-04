Estabilizado el incendio en la Reserva Natural de las Marismas del Burro en Huelva

Huelva, 4 jun (EFE).- El Dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el fuego en la Reserva Natural de las Marismas del Burro, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), en el que el humo generado ha tenido una importante afección durante al menos dos días sobre la capital onubense.

Según ha informado el Infoca, el incendio -activo desde el pasado lunes- ha quedado estabilizado a las 9.30 horas de este jueves y, desde ese momento, continúan las labores para su control.

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Desde el dispositivo se ha destacado que "en el terreno, el viento y las mareas han condicionado las labores de extinción".

El fuego presenta dos focos, el de la zona norte que comenzó como una reproducción de un incendio que se registró la tarde del domingo y quedó extinguido esa misma noche; y el sur, al que no se podía acceder por tierra y se originó como consecuencia del viento.

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La intensa presencia de humo se ha debido a que "el fuego afecta a una marisma con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

La Reserva Natural de la Marisma del Burro se encuentra en la desembocadura del los ríos Tinto y Odiel, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva.

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Se declaró en 1984 como Reserva Integral y reclasificada como Reserva Natural; tiene una superficie de 597 hectáreas, al encontrarse incluida en el Paraje Natural Marismas del Odiel, recaen sobre esta área otras figuras de protección como son espacio protegido Red Natura 2000, LIC, ZEC y ZEPA Marismas del Odiel, Sitio Ramsar Marismas del Odiel y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. EFE

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