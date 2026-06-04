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Cuatro detenidos por el secuestro de una joven en Málaga, dos de ellos familiares

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Málaga, 4 jun (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Local en Málaga por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años a la que introdujeron a la fuerza en una furgoneta, al menos dos de ellas familiares de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 18 horas de este miércoles en la zona de Campanillas, cuando la Policía Local recibió llamadas que alertaban de que estaban metiendo a la fuerza a una joven en una furgoneta, han dicho a EFE fuentes cercanas al caso.

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Los agentes lograron interceptar el vehículo, que ya estaba circulando, y detener a cuatro sospechosos por su presunta responsabilidad en un delito de detención ilegal, mientras que la joven fue trasladada un centro sanitario para que se le realizara una exploración médica.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de averiguar el trasfondo y las circunstancias del suceso, puesto que dos de los arrestados son familiares de la joven. EFE

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