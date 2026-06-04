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Manos Limpias cree que David Sánchez hoy intentará "arreglar" la "declaración incriminatoria" que hizo ante la jueza

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La organización Manos Limpias ha considerado que en su declaración este jueves ante la Audiencia Provincial de Badajoz, David Sánchez intentará "arreglar" la "pésima declaración absolutamente incriminatoria" que realizó ante la jueza Beatriz Biedma en la fase de instrucción.

Así lo ha aseverado el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, en declaraciones a los medios a su llegada este jueves a la Audiencia Provincial de Badajoz donde están previstas las declaraciones de David Sáchez, Miguel Ángel Gallardo y los nueve investigados restantes.

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Bueno ha considerado que David Sánchez "hoy sí que vendrá con su declaración preparada", y por tanto "hoy sí que sabrá lo que es la Oficina de Artes Escénicas y seguramente sabrá también dónde está ubicada".

En ese sentido, ha apuntado que desde Manos Limpias se quedan "con su primera declaración" ante la jueza de instrucción, Beatriz Biedma, que a su juicio "no preparó en un alarde absoluto de orgullo personal y de exceso de confianza en si mismo", y en la que según ha apuntado, "no supo decir dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas, qué era la Oficina de Artes Escénicas, y qué personal", ha recordado.

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Ha añadido que "el único personal incluso que designó fue el señor Luis María Carrero, que ahora niegan que trabajase para esa entelequia llamada Oficina de Artes Escénicas".

Así, ha dado por hecho que en su declaración de este jueves, lo que hará David Sánchez "será contradecirse a sí mismo e intentar arreglar la pésima declaración absolutamente incriminatoria que hizo en fase de instrucción", ha señalado.

Respecto a las declaraciones de este pasado miércoles de la UCO, el abogado de Manos Limpias ha considerado que "fue una sesión fantástica" porque acreditó "el espléndido trabajo que ha hecho la UCO de la Guardia Civil" en este caso, ya que su informe "es incontestable".

Además "es un informe muy elegante", ha considerado José María Bueno, quien ha relatado que en las investigaciones de correos electrónicos "siempre queda en la palestra alguna cuestión personal", pero en este caso, la UCO "eliminó cualquier rastro de cuestiones personales que pudiera haber entre las personas que hablaban entre ellos y únicamente dejó cuestiones meramente profesionales", ha dicho.

"Está claro, aquí se podrá traer todos los testigos que quiera, pero la prueba documental, es decir, los correos electrónicos son abiertamente incriminatorios", y en su opinión "llevan a una sentencia de culpabilidad clarísimamente", ha concluido.

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EuropaPress

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