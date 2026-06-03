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Testigo del crimen de Yoel Quispe: "Eran varias personas peleándose contra una"

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Una persona testigo del crimen de Yoel Quispe, el joven de 22 años que falleció en la Nochebuena de 2023 en A Coruña tras recibir una puñalada mortal en el transcurso de una pelea, ha asegurado que eran "varias personas peleándose contra una".

En otra testifical, otro testigo ha aseverado que el autor confeso de la puñalada mortal se exculpó inicialmente, responsabilizando de lo sucedido a una tercera persona.

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Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña en relación a unos hechos por el que se sientan en el banquillo de los procesados tres jóvenes y en una sesión en la que han comparecido varios testigos. Como ocurrió el martes, "no recuerdo" fue una de las frases más escuchadas, aunque algún testigo, como hizo otro ayer, ha confirmado que escuchó a alguien decir "dame la navaja".

"No era una pelea de dos bandos, eran varias personas peleándose contra una", se ha oído en otra de las testificales con alusiones a la "agresividad" existente en estos momentos. "Lo vi defenderse pero eran varias personas contra él solo", ha expuesto este testigo.

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"UN PILAR" PARA SU FAMILIA

"Yoel era trabajador, un pilar fundamental en el sustento de su familia", ha aseverado otro conocido suyo que ha explicado que no tenía prácticamente relación con su padre, que ejerce la acusación particular como la madre.

En esta sesión, ha declarado también uno de los dos jóvenes condenados por lesiones a Yoel en otro procedimiento judicial después de que, inicialmente, participasen en una pelea con él, que acabó en otra posterior con implicación ya del acusado de asestarle la puñalada mortal.

De lo sucedido en ese momento, ha indicado que no vio nada porque él se fue tras los golpes iniciales con el fallecido. "Yo veo un intercambio entre ellos y que uno de ellos le da golpes", ha dicho.

SOLICITUD DE PENAS

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.

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EuropaPress

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