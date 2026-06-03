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Sánchez invita a Junts a negociar de forma "constructiva" sobre la financiación autonómica

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Barcelona, 3 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado este miércoles a Junts a negociar de forma "constructiva" el nuevo modelo de financiación autonómica, que espera que se pueda aprobar antes de que termine el año.

Así lo ha dicho el jefe del Ejecutivo en su intervención en la tercera y última jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia, en Barcelona, después de que el lunes el Ministerio de Hacienda remitiera cartas a las comunidades para concertar reuniones bilaterales de manera "inmediata" que saquen adelante este modelo de financiación autonómica.

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Sobre el modelo pactado con la Generalitat catalana y ERC, Sánchez ha dicho entender que haya "partidos que digan esto no es suficiente para su territorio", aunque él ha defendido que es "una propuesta buena para el conjunto del Estado, de los territorios y también para Cataluña".

Así, sin hacer una mención explícita a Junts pero sí a "aquellas fuerzas catalanas que están en el no", ha pedido "un esfuerzo de negociación y ser constructivos para dar una respuesta que puede ser muy positiva en términos de financiación para Cataluña".

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Sánchez ha remarcado que con este modelo el Estado cedería unos 21.000 millones a las comunidades autónomas y también ha hecho mención a la quita de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que supondría que la administración general asuma otros 83.000 de pasivo.

Sánchez, asimismo, ha afirmado que espera que la "aplicación total y efectiva" de la ley de amnistía tenga lugar en la presente legislatura y ha dicho que, después de ello, abordará "las raíces del conflicto territorial" cumpliendo lo pactado con Junts y ERC.

Ha reivindicado su "rotunda apuesta por la agenda del reencuentro", cuyo "hito más significativo" debe ser la mencionada aplicación "total y efectiva" de la amnistía, pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Al mismo tiempo, ha dicho ser "plenamente consciente de que la ley de amnistía no supone el fin de nuestro deber" y que también se deben "abordar las raíces del conflicto territorial", lo que pasa por avanzar en los llamados acuerdos de Bruselas sellados con Junts y por "cumplir la hoja de ruta" consensuada con ERC.

Sánchez ha explicado que para seguir con este camino cuenta con "la ayuda infatigable y el sabio consejo" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Ha defendido que encarar "problemas enquistados" y afrontar con "equidad y eficacia" los retos de la sociedad han llevado a Cataluña y al conjunto de España a vivir "uno de sus mejores momentos".

El presidente del Gobierno ha reivindicado que los acuerdos con fuerzas "progresistas" y "nacionalistas y/o independentistas" han generado "estabilidad" en España y se ha propuesto "continuar con esta tarea durante los próximos años". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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