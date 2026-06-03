La UCO apunta que Leire Díez se vio con la jefa de la Guardia Civil para que actuara contra los agentes investigadores

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

En un informe incorporado al sumario del 'caso Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes indican que "se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

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Los investigadores hacen hincapié en "la existencia de una relación" entre Díez y González "previa a su nombramiento" como jefa de la Guardia Civil, a lo que añaden que, tras su designación, "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Según la UCO, también existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

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Y asegura que Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO, "previsiblemente valiéndose de la propia directora".

Los agentes señalan en la documentación integrada en el sumario que la presunta trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.

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