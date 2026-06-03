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La asistencia a salas de cine se incrementa un 36 % en los primeros cinco meses del año

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Madrid, 3 jun (EFE).- La asistencia a cines en España ha mejorado un 36 % entre enero y mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior y ha experimentado el mejor inicio de ejercicio desde 2019, con 'Torrente, presidente' como la película más vista, según datos provisionales de Comscore Movies Spain presentados este miércoles.

Los meses de enero, febrero, marzo y abril han registrado el mejor dato de asistencia de los últimos 6 años, mientras que el mes de mayo que acaba de finalizar ha registrado el segundo mejor dato de asistencia para este mes del último sexenio, solo por detrás del de 2023.

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Tras la película de Santiago Segura, completan el 'ranking', por este orden, 'Michael', 'Super Mario Galaxy: La película', 'Avatar: Fuego y Ceniza', 'La asistenta', 'El diablo viste de Prada 2', 'Proyecto Salvación', 'Hoopers', 'Cumbres borrascosas' y 'Hamnet'.

Los datos se han ofrecido en la sede de la Academia de Cine, en el marco de la presentación de la próxima edición de la Fiesta del Cine, que se celebrará del 8 al 11 de junio, en un acto que ha contado con la presencia de la presidenta de FEDICINE, Estela Artacho, la directora General de FECE, Almudena Fernández-Golfín, y la presidenta de AECINE, María Luisa Gutierrez, entre otros.

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Los espectadores pueden comprar sus entradas para la Fiesta del Cine desde este miércoles por internet, en las webs de los cines, en las webs tradicionales de venta de entradas y en las taquillas de los cines. EFE

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EFE

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