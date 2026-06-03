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Inditex gana 1.375 millones en su mejor primer trimestre fiscal, un 5,4 % más

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Madrid, 3 jun (EFE).- El grupo Inditex obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros en su mejor primer trimestre fiscal hasta la fecha (febrero a abril), un 5,4 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, según lo que ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo textil, que engloba marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti, experimentó en el periodo analizado un repunte interanual de las ventas del 5,8 %, hasta 8.750 millones, que a tipo de cambio constante se elevaron hasta el 8,8 %, lo que supone una aceleración del ritmo de facturación.

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El resultado operativo (ebitda) creció un 7,3 %, hasta los 2.568 millones, mientras que el margen bruto se situó en el 61,2 %, lo que significa más de 67 puntos básicos respecto al primer trimestre del pasado ejercicio.

La mayor empresa cotizada española ha adelantado además un alza en las ventas en tienda para su siguiente trimestre fiscal -1 de mayo al 1 de junio- del 11,5 % en tasa interanual y a tipo de cambio constante.

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El Consejo de Administración de Inditex propondrá el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de Caixabank, como consejero independiente, en la junta de accionistas prevista para el próximo 7 de julio.

Goirigolzarri reemplazará así a Rodrigo Echenique, quien deja el Consejo por expirar su mandato, según ha anunciado el grupo textil gallego, cuyo Consejo de Administración también propondrá a la junta la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Sobre el crecimiento del grupo, la compañía destaca en su informe que se sustenta en la inversión continua en su red de tiendas, en los avances realizados en el canal de ventas en línea y en las mejoras en las plataformas logísticas.

Innovación, tecnología e inteligencia artificial están presentes en toda su estrategia, añade la compañía textil.

Inditex se ha reafirmado en el crecimiento ya anunciado del espacio bruto anual en este 2026 de alrededor del 5 %, al que acompaña una contribución del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta en línea.

Asimismo, para el crecimiento a largo plazo, Inditex ejecuta inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones, que se dedicarán, principalmente, a la optimización del espacio comercial, la integración tecnológica y la mejora de las plataformas 'online'. EFE

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