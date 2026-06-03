Espana agencias

Iberia trasladará al papa León XIV en sus desplazamientos durante su visita a España

Guardar
Google icon

Madrid, 3 jun (EFE).- Iberia será la compañía encargada de realizar los desplazamientos aéreos del papa León XIV durante su próxima visita a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio.

La aerolínea operará los vuelos previstos para esos días y con trayectos programados se encuentran las conexiones entre Madrid y Barcelona, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, así como el viaje de regreso entre Tenerife y Roma al término de la visita oficial, según ha apuntado la aerolínea en un comunicado.

PUBLICIDAD

Para esta operación especial, Iberia pondrá a disposición uno de sus aviones con el objetivo de garantizar la máxima seguridad, comodidad y privacidad para el papa, su delegación y el resto de los pasajeros acreditados.

Como es habitual en los vuelos del papa, Iberia ha colocado el escudo papal junto a la puerta del avión delantera por donde accederá y descenderá León XIV. Los asientos del avión contarán además con cabezales especiales con el escudo vaticano.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el trayecto Madrid-Barcelona se colocará una imagen de la Virgen de Monsterrat, mientras que la imagen de la Virgen de la Candelaria estará presente en el avión durante el vuelo entre Barcelona y Las Palmas, y en el de Las Palmas y Tenerife.

La música ambiental durante el embarque, despegue, aterrizaje y desembarque tendrá un significado muy especial y correrá a cargo del coro de la Escolanía de El Escorial, institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según la fuente.

Antes de ser elegido papa, León XIV perteneció a la Orden de San Agustín y llegó a desempeñar durante doce años el cargo de Padre General de toda la Orden. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Génova celebra el acuerdo con Vox en Castilla y León, "un paso" más para cerrar el andaluz

Infobae

Puente acusa al CGPJ de "proteger" a jueces "que ensucian el buen nombre de la justicia"

Infobae

La UCO halló casi 20.000 euros repartidos en fajos de billetes en casa de Gaspar Zarrías

Infobae

Mañueco asume la 'prioridad nacional' como "criterio inspirador" y con arreglo a la ley

Infobae

El nuevo reconocimiento facial en frontera, mayor reto del Paso del Estrecho de este año

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

La UCO sitúa a Leire Díez y Santos Cerdán como los cabecillas de las cloacas del PSOE y concluye que protegían “los intereses del presidente”

La UCO cree que el expresidente de Extremadura Gallardo fue el impulsor del puesto del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio: el área de Cultura habría sido el “motor” del proceso

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

ECONOMÍA

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%