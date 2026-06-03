Iberia trasladará al papa León XIV en sus desplazamientos durante su visita a España

Madrid, 3 jun (EFE).- Iberia será la compañía encargada de realizar los desplazamientos aéreos del papa León XIV durante su próxima visita a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio.

La aerolínea operará los vuelos previstos para esos días y con trayectos programados se encuentran las conexiones entre Madrid y Barcelona, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, así como el viaje de regreso entre Tenerife y Roma al término de la visita oficial, según ha apuntado la aerolínea en un comunicado.

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Para esta operación especial, Iberia pondrá a disposición uno de sus aviones con el objetivo de garantizar la máxima seguridad, comodidad y privacidad para el papa, su delegación y el resto de los pasajeros acreditados.

Como es habitual en los vuelos del papa, Iberia ha colocado el escudo papal junto a la puerta del avión delantera por donde accederá y descenderá León XIV. Los asientos del avión contarán además con cabezales especiales con el escudo vaticano.

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Asimismo, en el trayecto Madrid-Barcelona se colocará una imagen de la Virgen de Monsterrat, mientras que la imagen de la Virgen de la Candelaria estará presente en el avión durante el vuelo entre Barcelona y Las Palmas, y en el de Las Palmas y Tenerife.

La música ambiental durante el embarque, despegue, aterrizaje y desembarque tendrá un significado muy especial y correrá a cargo del coro de la Escolanía de El Escorial, institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, según la fuente.

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Antes de ser elegido papa, León XIV perteneció a la Orden de San Agustín y llegó a desempeñar durante doce años el cargo de Padre General de toda la Orden. EFECOM