El juez pide tasar las joyas halladas en el registro al despacho de Zapatero

Madrid, 3 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido una tasación preliminar de las numerosas joyas halladas durante el registro policial del pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El magistrado que investiga el denominado caso Plus Ultra ha ordenado a una joyería un análisis preliminar para determinar la "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación" de las joyas encontradas.

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Todo ello, precisa en la providencia conocida este miércoles, sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés.EFE