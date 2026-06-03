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El COE otorga su máxima distinción a María Pérez y a Jordi Ribera

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Madrid, 3 jun (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) hizo entrega este miércoles de las órdenes olímpicas, la máxima distinción que concede la institución, a la atleta María Pérez y al seleccionador masculino de balonmano, Jordi Ribera, en reconocimiento a sus trayectorias y resultados deportivos.

La entrega de los galardones fue el colofón a la Asamblea General del COE que se celebró en su sede en Madrid, donde se aprobaron las cuentas y el informe del presidente, Alejandro Blanco.

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Además de María Pérez y Ribera, recibieron la orden olímpica a título póstumo quien fuera seleccionador de balonmano de varios países y exjugador, Javier García Cuesta, fallecido en septiembre del pasado año, y el exwaterpolista Pere Robert, olímpico en Moscú 1980, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

También se hizo entrega del mismo reconocimiento a Ignacio Sola, excampeón de España de salto con pértiga y quien presidió durante dos décadas la Comisión de Atletas del COE hasta que el pasado mes de octubre dio el relevo a la exsaltadora de altura Ruth Beitia.

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“No he conocido a nadie que haya estado tan pendiente de otra gente”, destacó de Sola el presidente del COE, quien no puedo acabar su discurso y tuvo que salir del auditorio por la emoción de evocar lo que ha representado para los atletas el que fuera olímpico en Tokio 1964 y México 1968.

Blanco ensalzó previamente a María Pérez, cuádruple campeona mundial y oro y plata en París 2024, a quien definió como “la mejor del mundo” en su especialidad de marcha.

“Tienes un problema. Solo compites contigo, nadie te puede seguir. Has demostrado la excelencia de la excelencia. Eres una joya del atletismo mundial y una leyenda del atletismo español. Los éxitos solo dependen de ti”, alabó Blanco.

El máximo dirigente del organismo olímpico subrayó que a la vista de los éxitos y medallas y de los recursos de que dispone en comparación con otros países, "el deporte español es un milagro, pero no religioso.

"Es algo que no se puede explicar con palabras. Con los medios que tenemos, inferior a muchísimos países, incluso de menos nivel económico. No es una crítica, sino una llamada de atención a los responsables políticos, que se puedan conseguir tantos resultados", incidió.

A juicio de Blanco, el éxito se justifica en la estructura deportiva con la que cuenta España y la red que configuran los atletas, entrenadores y federaciones.

"La suma de todo eso, más la ayuda de empresas y de distintos gobiernos y de los medios de comunicación hace que el deporte español sorprenda al mundo por los resultados y calidad de sus deportistas año tras año", valoró.

Al margen de las órdenes, Blanco entregó las placas olímpicas a clubes, federaciones entidades deportivas por su contribución al deporte español.

Entre los galardonados, estuvieron el Club Natació Banyoles (Girona); la Región de Murcia, recogida por su director general de Deportes, Francisco Sánchez, y los Ayuntamientos de L’Eliana (Valencia), Irún (Gipuzkoa) y Torremolinos (Málaga). EFE

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