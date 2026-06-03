El COE otorga su máxima distinción a María Pérez y a Jordi Ribera

Madrid, 3 jun (EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) hizo entrega este miércoles de las órdenes olímpicas, la máxima distinción que concede la institución, a la atleta María Pérez y al seleccionador masculino de balonmano, Jordi Ribera, en reconocimiento a sus trayectorias y resultados deportivos.

La entrega de los galardones fue el colofón a la Asamblea General del COE que se celebró en su sede en Madrid, donde se aprobaron las cuentas y el informe del presidente, Alejandro Blanco.

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Además de María Pérez y Ribera, recibieron la orden olímpica a título póstumo quien fuera seleccionador de balonmano de varios países y exjugador, Javier García Cuesta, fallecido en septiembre del pasado año, y el exwaterpolista Pere Robert, olímpico en Moscú 1980, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988.

También se hizo entrega del mismo reconocimiento a Ignacio Sola, excampeón de España de salto con pértiga y quien presidió durante dos décadas la Comisión de Atletas del COE hasta que el pasado mes de octubre dio el relevo a la exsaltadora de altura Ruth Beitia.

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“No he conocido a nadie que haya estado tan pendiente de otra gente”, destacó de Sola el presidente del COE, quien no puedo acabar su discurso y tuvo que salir del auditorio por la emoción de evocar lo que ha representado para los atletas el que fuera olímpico en Tokio 1964 y México 1968.

Blanco ensalzó previamente a María Pérez, cuádruple campeona mundial y oro y plata en París 2024, a quien definió como “la mejor del mundo” en su especialidad de marcha.

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“Tienes un problema. Solo compites contigo, nadie te puede seguir. Has demostrado la excelencia de la excelencia. Eres una joya del atletismo mundial y una leyenda del atletismo español. Los éxitos solo dependen de ti”, alabó Blanco.

El máximo dirigente del organismo olímpico subrayó que a la vista de los éxitos y medallas y de los recursos de que dispone en comparación con otros países, "el deporte español es un milagro, pero no religioso.

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"Es algo que no se puede explicar con palabras. Con los medios que tenemos, inferior a muchísimos países, incluso de menos nivel económico. No es una crítica, sino una llamada de atención a los responsables políticos, que se puedan conseguir tantos resultados", incidió.

A juicio de Blanco, el éxito se justifica en la estructura deportiva con la que cuenta España y la red que configuran los atletas, entrenadores y federaciones.

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"La suma de todo eso, más la ayuda de empresas y de distintos gobiernos y de los medios de comunicación hace que el deporte español sorprenda al mundo por los resultados y calidad de sus deportistas año tras año", valoró.

Al margen de las órdenes, Blanco entregó las placas olímpicas a clubes, federaciones entidades deportivas por su contribución al deporte español.

Entre los galardonados, estuvieron el Club Natació Banyoles (Girona); la Región de Murcia, recogida por su director general de Deportes, Francisco Sánchez, y los Ayuntamientos de L’Eliana (Valencia), Irún (Gipuzkoa) y Torremolinos (Málaga). EFE

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