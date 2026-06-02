Víctimas de abusos lamentan que el papa se reúna "con todo el mundo" menos con ellas

Madrid, 2 jun (EFE).- Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia, ha reclamado al papa León XIV que se reúna con ellas durante su visita a España y dan como plazo hasta el próximo viernes "para recibir una contestación del Vaticano" o anuncian "acciones" para el 8 de junio, coincidiendo con la reunión de León XIV con el presidente del Gobierno.

Para el portavoz de 'Reparación integral ya', sería "paradójico que el papa se reuniera con todo el mundo, líderes políticos, voluntarios del Ifema, vaya a las cárceles, al Congreso y no se reúna con las víctimas de pederastia clerical cuando se le ha pedido". "Yo creo que debería ser obligado en cada viaje hablar con víctimas del país".

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"Si el papa pisa España sin tener con nosotros una reunión agendada sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", ha asegurado Hurtado frente a la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en España donde dormirá el papa durante su estancia en Madrid.

Ante la falta de respuesta, las víctimas pondrán de manifiesto el próximo lunes, en el que el papa acude además al Congreso de los Diputados, su protesta por "aparcar la ley de imprescriptibilidad" que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes: "Nos dijeron que la iban a aprobar antes de junio".

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El primer denunciante del 'caso Montserrat' ha expresado la indefensión de las víctimas ante "las lagunas" del acuerdo Estado-Iglesia que da "vía libre" a las órdenes religiosas y las diócesis para declararse "insumisas morales", negándose a indemnizarlas si no existe una sentencia judicial como ha hecho la abadía, según denunció en una carta que envió hace un mes al papa.

Este martes ha vuelto a "entregar en mano" esa misiva en la Nunciatura para reclamar una reunión con las víctimas, "que hemos pedido de forma reiterada y a día de hoy no tenemos aún respuesta". También para pedirle que no vaya a la abadía de Montserrat, "la zona cero de los abusos en la Iglesia en España".

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"Es el laboratorio del sector reaccionario de la jerarquía católica para seguir blindando la impunidad y para seguir blindando la insumisión moral. Lo que están intentando es ver si Montserrat se sale con la suya negándose a compensar" de manera económica y simbólica a las víctimas, ha añadido.

Hurtado ha puesto en marcha el movimiento 'Reparación integral ya' para congregar a los supervivientes de abusos sexuales que se están topando con instituciones "que se descuelgan de los acuerdos" alcanzados entre el Estado y la Iglesia.

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"No creo que todas las órdenes religiosas y todas las diócesis vayan a aceptar pagar indemnizaciones. Hay un riesgo claro de insumisión y el papá al venir aquí está alentando ese tipo de comportamientos", ha aseverado.

Para Hurtado, "el papa es el único que, según el Código de derecho canónico, puede obligar a las instituciones católicas a cumplir sus compromisos", y cree que debería expresar un "posicionamiento claro" durante su intervención ante el Congreso de los Diputados. "España es el país del mundo con más casos de pederastia clerical, lo dice el Defensor del Pueblo".

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De momento, cuenta que tras la misiva solo ha recibido la respuesta del obispo de Tarragona: "Básicamente me dice que el papa es plenamente consciente de todo lo que se ha hecho en España y de cómo se han gestionado los casos, y que cuando venga a España a lo mejor se reúne con las víctimas".

Ha insistido en que la abadía de Montserrat es la primera institución católica que se declara "insumisa moral", negándose a reparar integralmente a sus víctimas, incluyendo medidas económicas y simbólicas, excepto en los casos en que tenga obligación legal de hacerlo porque existe una sentencia judicial, penal o civil condenatoria.

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"No tiene ningún sentido que el papa hable del cambio climático, de inteligencia artificial, en contra de la guerra, es decir, que se erija líder moral de puertas para fuera y de puertas para dentro no limpie su casa y ponga orden", ha concluido. EFE