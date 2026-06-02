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Reuvers: "El objetivo es llegar a la final de la Liga y ganarla"

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València, 2 jun (EFE).- El interior del Valencia Basket Nate Reuvers aseguró, antes de arrancar este miércoles ante el Surne Bilbao Basket las eliminatorias por el título de la Liga Endesa, que el objetivo del equipo es llegar a la final y conquistarla.

"Claramente, (ganar la liga) es una gran posibilidad. Es algo por lo que tenemos que luchar y que queremos. Es el objetivo, llegar a la final otra vez y ganarla", afirmó en declaraciones a los medios.

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El jugador estadounidense se felicitó por la buena respuesta que ha dado el equipo a la decepción que supuso caer en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga.

"La respuesta del equipo ha sido muy buena. Fue duro perder ese partido y tener que empezar de nuevo y volver a la Liga pero ganar los tres partido de la semana pasada fue una gran manera de entrar en los playoffs", destacó.

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Eso sí, Reuvers no pudo estar en todos esos encuentros por tener un virus, aunque este martes pudo entrenarse ya con el equipo. "No es algo divertido tener un virus pero definitivamente estoy mejor ahora", apuntó.

Respecto al partido contra el Bilbao dijo que deben jugar su juego como hacen siempre, de manera rápido y anotando y señaló que deben ser conscientes de la motivación de su rival.

"Juegan muy bien juntos, se les ve divertidos e ilusionados. He visto el video que han hecho para los playoffs y queda claro lo mucho que significa para ellos. Tenemos que estar preparados porque será una lucha", explicó. EFE

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EFE

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