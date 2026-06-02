Espana agencias

Brasil ya se ejercita en Estados Unidos con los finalistas de la Liga de Campeones

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- La selección brasileña completó este martes su primer entrenamiento en Nueva Jersey pocas horas después de aterrizar en Estados Unidos, adonde llegaron los tres últimos convocados: Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, finalistas de la última Liga de Campeones de Europa.

La sesión, cerrada a los medios de comunicación, tuvo lugar en el Columbia Park, el centro de entrenamiento de los New York Red Bulls y cuartel general de la Canarinha durante el Mundial 2026, que arranca el jueves de la próxima semana.

PUBLICIDAD

Según las imágenes divulgadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el seleccionador Carlo Ancelotti dio una charla al inicio de la práctica con los jugadores haciendo un círculo a su alrededor.

La principal novedad fue la presencia de Marquinhos, Martinelli y Magalhães, que se perdieron los primeros días de concentración en Río de Janeiro porque el sábado pasado jugaron la final de la 'Champions League' entre el Arsenal y el París Saint-Germain (PSG).

PUBLICIDAD

La única ausencia de la lista de 26 fue Neymar, quien continúa su proceso de rehabilitación tras sufrir una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que ha puesto en riesgo su presencia en el debut mundialista contra Marruecos, el próximo 13 de junio.

El combinado 'verdeamarelo' se prepara para su último amistoso de preparación contra Egipto, el sábado, en Cleveland.

'Carletto' planea introducir algunos cambios con respecto al encuentro contra Panamá del pasado domingo, cuando los brasileños arrollaron por 6-2 a Panamá en el estadio Maracaná.

El equipo dejó dudas en su juego en la primera mitad, con los teóricos titulares sobre el césped, y se desmelenó en la segunda, cuando el preparador italiano introdujo diez sustituciones de golpe en el descanso.

Uno de esos cambios para el test contra los egipcios puede ser la pareja de centrales. Marquinhos y Magalhães entrarían en el once titular en detrimento de Léo Pereira y Bremer.

El exentrenador del Real Madrid también podría modificar el dibujo táctico y abandonar el 4-2-4 para meter un centrocampista más y jugar con un delantero centro puro y dos extremos en ataque.

Brasil disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del torneo.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Miércoles, 3 de junio

Infobae

Vidorreta: "Estábamos sin ninguna presión, eso nos ha hecho disfrutar en el campo"

Infobae

Cardenal paraguayo bendice a jugadores de la Albirroja y pide jugar la Copa "con orgullo"

Infobae

Scariolo: "En la faceta defensiva no hemos estado a la altura de un partido de playoff"

Infobae

Maquinaria pesada trabaja para facilitar accesos al incendio Marismas del Burro en Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

La Guardia Civil expedienta y suspende al excapitán de la UCO acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama liderada por Leire Díez

¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

ECONOMÍA

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Las aerolíneas concuerdan con la CNMC sobre rebajar las tarifas aeroportuarias un 0,59% anual frente al aumento propuesto por Aena

Cebolla, lechuga y carne de cerdo, los consumidores pagan hasta seis veces más de lo que recibe el productor por los alimentos

España perdería un 12% de PIB per cápita en 2060 y aumentaría la presión demográfica si no hubiera inmigración

Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

Un jefe quitó los taburetes de los cajeros de un supermercado porque le molestaba que se sentaran y en dos semanas tuvo que rectificar: qué dice la ley en España

DEPORTES

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante

De su relación con Mourinho al “peor partido de mi vida” como árbitro: las confesiones de Mateu Lahoz

El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

Rafa Jódar sucumbe ante un intratable Zverev y se queda a las puertas de las semifinales de Roland Garros