La UME refuerza con 170 efectivos y 50 vehículos los medios contra el fuego en Murcia

(Actualiza la anterior con más información)

Murcia, 2 jun (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado esta noche con 170 efectivos y 50 vehículos los medios contra el fuego en el parque regional de El Valle-Carrascoy, que ha calcinado unas 110 hectáreas desde que se declaró sobre las 15.10 horas de este martes, informa la Delegación del Gobierno en la comunidad murciana.

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Unos 250 efectivos por tierra han trabajado hasta ese momento en una zona de pinar y arbustos y en la gran franja con viviendas cercanas a las aristas del rectángulo que forman solares de bancales de cítricos abandonados.

Están repletos de maleza alta muy seca que prende muy rápido y cuyas llamas se han corrido en todas direcciones entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña en la falda del monte a lo largo y los extremos vecinos con mangueras particulares han ayudado desde las calles donde tienen sus casas.

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A lo ancho, esa área llega desde el inicio de la pendiente arbolada hasta la carretera, por lo que ha requerido también hasta la puesta de sol la intervención de 10 hidroaviones y helicópteros con cargas de agua y dos de estos de coordinación que se han ido incorporando gradualmente a lo largo de la tarde.

Procedían del Ministerio de Transición Ecológica y además de la de Murcia de las comunidades valenciana y castellanomanchega, han informado los Gobiernos de España y Murcia.

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El batallón de la Unidad Militar de Emergencias llegaba desde Bétera (Valencia) después de que desde los primeros momentos la autonomía activara el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en su plan contra incendios, lo que ha permitido pedir ayuda al español.

Este ha enviado primero dos hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid) y la intervención de la UME ha sido pedida por el Ejecutivo murciano sobre las 19.20 horas.

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En declaraciones a los medios de comunicación sobre las 20 horas, ha dicho que al principio la situación era "muy preocupante", con el desalojo preventivo por el humo de unas 50 viviendas, pero "ya no hay riesgo para la población de esas casas al lograrse contener la zona de llamas más próxima".

Los efectivos aéreos, que solo pueden trabajar con luz solar, se centraban a esa hora en la zona más alta de monte avanzando labores para la noche "en previsión de que pueda cambiar la dirección del viento", que ahora lleva el incendio hacia territorio de la pedanía de La Alberca, ha añadido.

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Por la noche será "importantísima" la ayuda de la UME para seguir controlando el incendio.

Del fuego localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han dado aviso al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de llamas en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad y el ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.

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La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores. EFE

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