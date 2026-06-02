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Más Madrid recuerda que las elecciones son "cada cuatro años" y que no hay mayoría alternativa para tumbar al Gobierno

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Más Madrid ha recordado que las elecciones en España son "cada cuatro años" y que actualmente no hay en el Congreso de los Diputados una "mayoría alternativa" para tumbar al Gobierno de coalición.

Lo ha destacado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por la situación política nacional a raíz de las causas judiciales abiertas al entorno del PSOE, como el caso 'Plus Ultra' y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la imputación de la exmilitante Leire Díez y el exsecretario de Organización Santos Cerdán por una presunta trama para "desestabilizar procedimientos judiciales" que afectaban a los socialistas.

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Precisamente en este contexto desde el PP se sondea un presunto apoyo de PNV y Junts a una moción de censura al Ejecutivo de Pedro Sánchez para convocar luego elecciones. Vox ha dado su visto bueno a la maniobra a pesar de precisar el apoyo de nacionalistas e independentistas, mientras que Junts ha emplazado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, a hablar en Waterloo con Carles Puigdemont.

Cree que Feijóo está "desesperado por gobernar", que es "lo único que le interesa", porque sabe que "no va a poder volver a ganar a la derecha". "Y pues ahí los vemos votando a veces cosas incongruentes junto con Vox o Junts al Partido Popular", ha planteado.

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En este contexto, además de recalcar que no cuenta el PP con los apoyos para tumbar al Gobierno, Bergerot ha recordado que desde Sumar --donde se inscribe Más Madrid-- se ha exigido a Sánchez que de explicaciones en el Congreso de los Diputados a raíz del 'caso Leire Díez'.

Así, ha indicado que la Justicia es la que tiene que determinar si las informaciones son ciertas, mientras que Sánchez debe dejar claro en el Congreso de los Diputados que estas presuntas prácticas no estaban "vinculadas al Gobierno".

En cuanto a Zapatero, ha tachado de "indecente" que haya un expresidente que esté cobrando "cientos de miles de euros utilizando esas redes de influencia" generadas tras su paso por La Moncloa, pero entiende que si se pusieran a investigar a los expresidentes Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) estaría saliendo "lo mismo o peor".

"Precisamente por eso creo que ningún expresidente debería cobrar cientos de miles de ninguna para asesorar una empresa privada más allá de cobrar su sueldo vitalicio como expresidente y devolver a la sociedad todo ese bagaje y ese aprendizaje de la gestión", ha lanzado tras volver a insistir en que una cuestión es que haya "responsabilidades penales y otra la ética pública".

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