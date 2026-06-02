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Critican que el monumento del accidente de Spanair esté rodeado de placas solares

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Madrid, 2 jun (EFE).- La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, le ha transmitido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está "horrorizada" al ver "rodeado de placas fotovoltaicas" el monumento en recuerdo del accidente del vuelo de la compañía Spanair ocurrido en el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, con 172 personas a bordo con destino a Gran Canaria.

Así lo expresa en un mensaje en X, en el que también recoge que el sindicato Asae ha denunciado en Aena que no hay personal externo a la instaladora que controle la planta fotovoltaica las veinticuatro horas y que se deriva la responsabilidad del apagado, en el caso de que se produzca un accidente, a los técnicos de operaciones del Centro de Gestión Aeroportuaria, "personal no experto de Aena".

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En declaraciones a EFE, Vera ha explicado que si hoy se estrellara un avión en el mismo lugar en el que se produjo el accidente en 2008, cuando hubo 154 muertos y 18 supervivientes, entre las pistas 36-L y 36-R, y describiera la misma trayectoria, se encontraría con el obstáculo de unas placas fotovoltaicas y, si estuvieran en funcionamiento, los pasajeros morirían electrocutados, además de "ahogados en un riachuelo y carbonizados", como le ocurrió a la mayoría de los pasajeros del vuelo JK5022.

Vera ha mostrado su preocupación por el problema de seguridad generado por esas placas fotovoltaicas que podrían dificultar la actuación de los servicios de emergencias en el caso de que se produjera un accidente. EFE

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