Aemet: "No hay una correlación clara y directa" entre El Niño y la meteorología en España

Madrid, 2 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que "no hay una correlación clara y directa" entre la aparición de El Niño y determinadas condiciones atmosféricas en la península y apunta que es "poco probable" que tenga una influencia significativa en España.

Aunque algunos estudios sí apuntan a una posible relación entre episodios de El Niño y finales de otoño o comienzos de invierno más lluviosos en España, la Aemet precisa que esta asociación no siempre se cumple.

PUBLICIDAD

En un hilo publicado en su cuenta oficial de X, la Aemet explica que El Niño es "un fenómeno por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios", lo que acaba modificando los patrones atmosféricos a escala global.

Se trata de una de las fases de un fenómeno más complejo llamado ENSO (El Niño-Oscilación Sur) y sus efectos pueden sentirse en regiones muy alejadas del océano Pacífico.

PUBLICIDAD

Respecto al verano, la agencia considera "poco probable" que El Niño tenga una influencia significativa sobre las temperaturas en España, ya que el fenómeno se encontraría aún en fase inicial.

Independientemente de su evolución, el escenario más probable para el trimestre comprendido entre junio y agosto sigue siendo el de temperaturas superiores a lo normal y una posible mayor frecuencia de tormentas.

PUBLICIDAD

La Aemet concluye que, aunque El Niño puede tener "consecuencias devastadoras en muchas zonas" del planeta, su impacto en España suele ser más limitado, si bien sus efectos pueden verse "reforzados" por el calentamiento global. EFE