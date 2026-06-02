Riquelme lamenta las "dificultades" que ha tenido para hacerle llegar al socio su proyecto

Sevilla, 2 jun (EFE).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme lamentó este martes el poco tiempo y todas las "dificultades" que, a su juicio, ha tenido para hacerle llegar a los socios el proyecto "renovador" que persigue para el club y reclamó a los madridistas que el 7 de junio acudan masivamente a votar en las primeras elecciones desde hace veinte años.

Antes de participar en Sevilla en un acto con peñas y socios de Andalucía, Riquelme insistió en su llamamiento a que haya una "gran participación" de los socios y afirmó en declaraciones a los periodistas que lo que antes parecía "una duda" de que la idea del actual presidente, Florentino Pérez, es proceder a una venta parcial del club, "es una realidad" después de lo que se ha visto en las últimas semanas. EFE

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