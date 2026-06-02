Callosa de Segura (Alicante) guarda silencio por la víctima del asesinato machista

Callosa de Segura (Alicante), 2 jun (EFE).- Decenas de vecinos de Callosa de Segura (Alicante) se han concentrado frente al Ayuntamiento para expresar el "respeto, duelo y repulsa" del municipio contra el asesinato machista de Patricia en la mañana de este martes.

Al minuto de silencio ha acudido la hermana de la víctima y una de sus hijas, además del subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, y la alcaldesa, Amparo Serrano.

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Serrano ha condenado "cualquier forma de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo", además de afirmar que "cargado de dolor, de rabia, pero también de compromiso, hoy Callosa de Segura llora la pérdida de Patricia".

"Estamos ante un problema estructural de la sociedad. Todas las administraciones, la local, la autonómica y la general tenemos de colaborar. El Gobierno de España siempre va a estar en la protección y en la prevención, trabajando en la igualdad y en la concienciación de la ciudadanía para disminuir este problema tan importante", ha añadido.

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En declaraciones a los periodistas, el subdelegado del Gobierno ha señalado que "hoy guardamos silencio por Patricia, mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto".

En este mismo sentido, la alcaldesa de Callosa de Segura ha insistido en que "no se puede normalizar esta conducta ni mirar para otro lado. Tenemos la responsabilidad de actuar educando en igualdad desde la infancia, creyendo a las mujeres cuando hablan, protegiendo a las víctimas y siendo implacables con los agresores".

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Varias asociaciones de mujeres de la Vega Baja han acudido con pancartas con lemas como 'Vivas nos queremos' o 'Somos el grito de las que ya no están'.

Sus portavoces se han reconocido "con el corazón encogido" para expresar su dolor e indignación.

Patricia ha sido asesinada este martes a manos de su pareja, un hombre con el que convivía en Callosa de Segura (Alicante), según ha confesado él mismo ante la Guardia Civil. Según fuentes próximas a la investigación, este individuo, de 48 años y al igual que la víctima español, contaba con denuncias previas de sus parejas anteriores, pero no con respecto a la mujer asesinada.

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El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que al parecer convivían el asesino y la víctima, que no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

Aunque no existían antecedentes de violencia de género entre ambos, el varón había sido denunciado por parte de varias exparejas, mientras que la mujer había sido víctima de violencia de género por parte de otro hombre.

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La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, ha confirmado que Patricia deja dos hijos, ambos mayores de edad. EFE

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