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Zverev: "Tengo que confiar en mí"

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París, 2 jun (EFE).- El alemán Alexander Zvererv, que este martes accedió por quinta vez a la semifinal de Roland Garros tras derrotar al español Rafael Jódar, aseguró que debe seguir confiando en su tenis para poder alzar el título, para lo que es el máximo favorito.

"Tengo que confiar en mí, en mi juego, en mi trabajo. Si juego bien, el 99 % está conseguido. Y no me importa quien sea mi rival", señaló el germano, que se medirá contra el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, o el checo Jakob Mensik, de 20, para alcanzar su segunda final en París.

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"Eso no quiere decir nada, solo que hay unos cuantos jóvenes que juegan bien al tenis. Yo me centro en el próximo partido", aseguró el alemán de 29 años.

Zverev reconoció que le costó adaptarse a las condiciones del partido contra Jódar, que, dijo, comenzó mejor el partido.

"Ha encontrado el ritmo más pronto que yo. Pero cuando yo lo he encontrado me he sentido bien en la pista. Tengo la sensación de que he completado un buen partido", dijo. EFE

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