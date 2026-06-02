La UEFA presenta los balones de la Liga Europa y Liga Conferencia 2026/27

Redacción deportes, 2 jun (EFE).- La UEFA ha presentado este martes, junto a Kipsta, la marca de deportes de equipo de Decathlon, los balones oficiales con los que se disputarán la Liga Europa y la Liga Conferencia de la temporada 2026/27.

Ambos esféricos incorporan los colores de sus respectivas competiciones -rojo y negro la Liga Europa y verde y negro la Conferencia- y comparten elementos gráficos similares.

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Según el diseñador las franjas negras simbolizan el camino hacia la final y las ondas de energía que definen la identidad de cada torneo: afiladas y en ángulo para la Liga Europa y curvadas para la Conferencia.

La UEFA precisa que "mientras los diseños evolucionan para la nueva temporada, los estándares técnicos se mantienen inflexibles" y apunta que estos balones oficiales "son el resultado de un proceso de desarrollo avanzado que combina una experiencia industrial de vanguardia con una rigurosa validación por parte de futbolistas profesionales".

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"Diseñados, probados y desarrollados en Francia en el Kipstadium -el centro de diseño de deportes de equipo de DECATHLON situado en Tourcoing-, estos balones se examinan tanto en laboratorios como en condiciones reales de partido. Cuentan con la certificación FIFA Quality Pro, el estándar más alto del fútbol mundial", añade el organismo continental.

La tecnología de paneles termosellados (sin costuras) garantiza, añade, "garantizan una esfericidad perfecta y una durabilidad superior" y su componente de espuma de microfibra texturizada y relieve específico "ofrecen una mayor sensación de juego y una trayectoria de vuelo extremadamente estable, cumpliendo con las expectativas tanto de delanteros como de porteros". EFE

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