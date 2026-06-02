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El mercado laboral marca nuevo récord en 22,3 millones tras sumar 231.975 empleos en mayo

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Madrid, 2 jun (EFE).- El mercado laboral ha superado por primera vez los 22,3 millones de afiliados, tras sumar 231.975 empleos de media en mayo, mientras que el paro se redujo en 36.323 personas.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del segundo mayor aumentopara un mes de mayo de la serie y sitúa la afiliación en un nuevo máximo de 22.337.806.

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En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el descenso de mayo deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.320.721, el nivel más bajo para ese mes desde 2007.EFE

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