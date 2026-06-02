El Guaguas anuncia su tercer fichaje para la nueva temporada, el colocador Xavier Folguera

Las Palmas de Gran Canaria, 2 jun (EFE).- El Club Voleibol Guaguas anunció este martes su tercer fichaje para la nueva temporada, el colocador andorrano Xavier Folguera, de 38 años, y que llega del Cagliari italiano después de una extensa carrera en las ligas española, francesa, belga e italiana.

En un comunicado, el Guaguas destacó la experiencia de su flamante fichaje, que compartirá puesto con Miguel Ángel de Amo, también un experimentado colocador en la liga española, y que llega a una isla "que ya conoce por sus visitas deportivas y que espera descubrir más a fondo en los próximos meses".

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Folguera comenzó su carrera en su Andorra natal, y de ahí ha pasado por Soria; Ibiza; Unicaja Costa de Almería, donde conquistó la Superliga en 2015 y coincidió con Jorge Almansa; Teruel; Bélgica; Francia; Melilla, y, más recientemente, el Cagliari italiano.

En declaraciones recogidas en el comunicado, el nuevo jugador del Guaguas admitió que la llamada del club grancanario ha cambiado sus planes: "No se le puede rechazar".

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"Este año jugué en Cagliari y las ofertas que tenía no me terminaban de convencer. Incluso me planteaba quedarme en Madrid buscando nuevas oportunidades, pero la llamada del Guaguas lo cambió todo", explicó el jugador andorrano, quien no escondió su admiración por la entidad isleña, a la que calificó como un "equipo ganador que lucha por títulos año tras año".

También habló del nuevo colocador de la entidad de quien será su compañero en la posición, Io de Amo, a quien dijo admirar: "Siempre he hablado muy bien de él porque su juego es muy vistoso. Mueve la pelota y sabe llevar al equipo en cada partido".

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Sobre su propio juego, se definió como un colocador preciso al que gusta "jugar rápido, ayudar con el saque y aportar también en defensa". Todo ello compensado "con la técnica, la táctica y la creatividad para generar opciones de ataque", concluyó.

El experimentado colocador andorrano se convierte en el tercer fichaje del conjunto amarillo tras las llegadas de Paquillo Fernández y Miki Fornés.

Por su parte, se han producido las salidas del cubano Osmany Juantorena, Hélder Spencer, Jean Pascal Diedhiou, Dobromir Dimitrov y Ezequiel Pérez, así como las renovaciones para la próxima campaña de Jorge Almansa, Unai Larrañaga y Elio Montesdeoca.

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Asimismo, desde el club también informan de que Nico Bruno, Io De Amo, Martín Ramos, Walla Souza y Tomas Rousseaux mantienen en vigor su contrato con el Guaguas. EFE