Bildu acusa a las instituciones vascas de meterse un "gol en propia puerta" con el Mundial

Bilbao, 2 jun (EFE).- El portavoz de EH Bildu en Bizkaia, Iker Casanova, acusó este martes a las instituciones vascas de haberse metido un "gol en propia puerta" con la candidatura del Mundial de fútbol 2030 y calificó de "rocambolesca" la situación generada.

Las instituciones vascas anunciaron este lunes su voluntad de continuar adelante con el proceso para ser sede a través de una "única sede vasca" con dos estadios, San Mamés y Anoeta, que acogerían dos partidos cada uno de ellos.

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"Parece que no se han consultado ni entre los miembros del gobierno -PNV y PSE-", sostuvo el representante de la coalición soberanista en declaraciones a Radio Popular.

A juicio de Casanova, la situación generada puede definirse de "gol en propia puerta" y lamentó que se transmita una sensación de "improvisación y falta de modelo de país".

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También incidió en la "falta de comunicación y división interna" entre los socios de gobierno.

"No sabemos si interpretan que es bueno o malo que venga el Mundial; si es un marrón que hay que dividir entre dos para que el daño sea menor; si quieren o no quieren o si provocan a la FIFA para que retire la posibilidad de ser sede", se cuestionó.

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Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, consideró que la decisión de una candidatura única no está basada en criterios deportivos, económicos o de ciudad, sino que es "una estrategia política diseñada por el PNV".

El Mundial 2030, cuyas sedes definitivas aún se desconocen, estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en un homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 en Montevideo. EFE

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