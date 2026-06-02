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Bildu acusa a las instituciones vascas de meterse un "gol en propia puerta" con el Mundial

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Bilbao, 2 jun (EFE).- El portavoz de EH Bildu en Bizkaia, Iker Casanova, acusó este martes a las instituciones vascas de haberse metido un "gol en propia puerta" con la candidatura del Mundial de fútbol 2030 y calificó de "rocambolesca" la situación generada.

Las instituciones vascas anunciaron este lunes su voluntad de continuar adelante con el proceso para ser sede a través de una "única sede vasca" con dos estadios, San Mamés y Anoeta, que acogerían dos partidos cada uno de ellos.

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"Parece que no se han consultado ni entre los miembros del gobierno -PNV y PSE-", sostuvo el representante de la coalición soberanista en declaraciones a Radio Popular.

A juicio de Casanova, la situación generada puede definirse de "gol en propia puerta" y lamentó que se transmita una sensación de "improvisación y falta de modelo de país".

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También incidió en la "falta de comunicación y división interna" entre los socios de gobierno.

"No sabemos si interpretan que es bueno o malo que venga el Mundial; si es un marrón que hay que dividir entre dos para que el daño sea menor; si quieren o no quieren o si provocan a la FIFA para que retire la posibilidad de ser sede", se cuestionó.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, consideró que la decisión de una candidatura única no está basada en criterios deportivos, económicos o de ciudad, sino que es "una estrategia política diseñada por el PNV".

El Mundial 2030, cuyas sedes definitivas aún se desconocen, estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones en un homenaje a la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 en Montevideo. EFE

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