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Casa Amèrica Catalunya recorre la historia del infrarrealismo mexicano con una exposición

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Barcelona, 01 jun (EFE).- La Casa Amèrica Catalunya y la Col·lecció López-Triquell presentan la exposición 'Infrarrealisme. La insurrecció permanent', una muestra que recorre la historia de este movimiento poético radical surgido en México a mediados de los setenta para confrontar la cultura literaria dominante del país.

Con una exhibición pensada para repasar cronológicamente los hechos del movimiento, la muestra cuenta con cerca de 200 piezas de los miembros del infrarrealismo como carteles, ediciones de revistas, cartas, poemas originales o libros producidos por estos autores, según ha informado la organización en una nota de prensa.

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La exposición aborda las diferentes etapas del infrarrealismo, partiendo de sus referentes estéticos, que fueren las vanguardias europeas, como el surrealismo o el dadaismo, y latinoamericanas, como el movimiento peruano Hora Zero, y llegando a su proyección internacional de finales del siglo XX.

En los setenta y ochenta, el movimiento estuvo caracterizado por confrontarse con las instituciones literarias y por proponer una nueva concepción de la poesía basada en la fusión entre la vida y el arte y que representó una nueva mirada a la estética y éticas literarias del momento.

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A finales del siglo XX, el infrarrealismo cobró una nueva dimensión consolidando una red internacional, y su máximo exponente, Roberto Bolaño, recibió el reconocimiento internacional.

Bolaño, de hecho, fue quien introdujo el término 'infrarrealismo', aludiendo a una realidad oculta o marginal y situada fuera de los discursos dominantes, y que estableció el movimiento como una búsqueda de nuevas formas de expresión surgidas del contacto con estas partes ignoradas de la sociedad.

Con todos estos cambios y momentos presentes en la muestra, esta finaliza con el estado actual de esta poesía y relacionándolo con otras propuestas artísticas de España, poniendo de manifiesto la vigencia del infrarrealismo, que ha mantenido su espíritu de "insurrección, experimentación y disidencia" vivo durante cinco décadas, según Casa Amèrica.

En esta línea, el centro cultural propone una serie de charlas el próximo 3 de junio, 'Reflexions i actualitat sobre l'infrarrealisme, 50 anys després de la seva aparició', que reunirá a poetas, investigadores y críticos vinculados al movimiento, como los autores Bruno Montané, Pita Ochoa o Rubén Medina, para analizar su vigencia e impacto actuales.

Otras de las actividades complementarias de la exposición son la conferencia performativa 'Història trobada en un tovalló', que propone un recorrido escénico y literario en el universo del infrarrealismo a partir de la figura de Mario Santiago Papasquiaro, que inspiró el movimiento con su texto 'Manifiesto Infrarrealista' (1976); y la proyección del documental 'Un viaje a Estridentópolis' (2012), de José Peguero, que representa una aproximación al movimiento estridentista mexicano, una de las vanguardias latinoamericanas de donde partió el infrarrealismo.

'Infrarrealisme. La insurrecció permanent' podrá visitarse entre el 2 de junio y el 11 de diciembre de 2026, y su presentación coincide con el festival de Literatura Latinoamericana KM Amèrica, organizado entre Casa Amèrica y Bibliotecas de Barcelona y que se celebrará entre el 16 y el 22 de junio por diferentes sedes de Barcelona. EFE

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