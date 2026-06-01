Pablo Sáenz se va del Granada “orgulloso de todo lo vivido”

Granada, 1 jun (EFE).- El atacante Pablo Sáenz, nuevo fichaje del Oviedo tras acabar contrato con el Granada y no renovar, se ha despedido del club andaluz con una carta en la que dice sentirse “orgulloso de todo lo vivido” y “con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor”.

Pablo Sáenz ha disputado 95 partidos con el Granada en las tres últimas temporadas, en las que ha militado en el primer equipo tras llegar una campaña antes al filial rojiblanco.

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“Llegué al filial con la ilusión de un crío que sólo quería crecer, trabajar y ganarse una oportunidad. Con esfuerzo, paciencia y mucho sacrificio cumplí el sueño de llegar al primer equipo y defender este escudo en el fútbol profesional”, escribió en su misiva.

“No ha sido un camino fácil porque ha habido momentos muy buenos y otros no tanto, situaciones que muchas veces no fueron sencillas de entender ni de gestionar”, reconoció.

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Pablo Sáenz destacó que “el día a día en la Ciudad Deportiva es un regalo de la vida” y que deja en Granada “grandes amistades” que llevará “siempre” con él.

“Me voy orgulloso de todo lo vivido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí cada vez que defendí esta camiseta. Granada siempre formará parte de la historia”, aseguró el extremo, cuyo fichaje por el Oviedo se anunció esta misma tarde. EFE

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