Shengelia: "Tenemos que ir a tope para sacar el primer partido"

Barcelona, 1 jun (EFE).- El ala-pívot del Barça Tornike Shengelia aseguró este lunes, la víspera del primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa en la pista del UCAM Murcia, que el conjunto azulgrana tendrá que "ir a tope" si pretende llevarse el primer triunfo de una serie que se decide al mejor de tres partidos.

"Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos con qué equipo vamos a jugar. Es muy físico, sobre todo en casa, donde juega con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera", analizó el internacional georgiano.

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En declaraciones a los medios de comunicación del Barça, Shengelia destacó la importancia de ser "resilientes" en este encuentro: "Habrá momentos en lo que tendremos bajones o cosas negativas. Tenemos que estar muy positivos e ir a jugar los 40 minutos".

Asimismo, el ala-pívot relativizó las dos derrotas que el conjunto azulgrana encajó frente al UCAM Murcia en la temporada regular, 78-81 en el Palau Blaugrana el 2 de octubre y 84-83 en el Palacio de los Deportes el 1 de febrero.

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"Nos podría servir para algunas cosas, pero este partido será otra cosa. Tenemos que olvidar estos dos partidos. Solo tenemos que corregir lo que hicimos mal contra ellos y hacerlo mejor, aunque creo que (el resultado) dependerá mucho más de nosotros que de ellos", añadió.

El Barça llegará a los cuartos de final tras perder de forma incontestable en la última jornada contra el Valencia Basket (77-102), terminando así con la racha de seis victorias domésticas que siguió a la eliminación en el 'play in' de la Euroliga frente al Mónaco.

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La Liga Endesa es la última carta que le queda al equipo catalán para evitar la tercera temporada en blanco, pero la inestabilidad y el estado de la plantilla dificultan dicho objetivo.

El técnico Xavi Pascual anunció que se marchará en verano y no cumplirá con los dos años que le quedan de contrato, y siete de los catorce jugadores terminan su vínculo con el club en junio.

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El Barça recuperó en los últimos partidos a los bases Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, al alero Will Clyburn y al pívot Jan Vesely, pero no pudo contar con el pívot Youssoupha Fall por una lesión en el tobillo derecho.

Por su parte, el UCAM Murcia llegará a la cita precedido por una racha de tres victorias y podrá contar con todos sus jugadores a excepción del escolta Dylan Ennis, según confirmó en rueda de prensa el técnico Sito Alonso.

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Tras ser incluido en el mejor quinteto de la Liga Endesa en su temporada de estreno, el base David DeJulius, líder ofensivo del equipo murciano con 17,8 puntos y 4,3 asistencias de media, vivirá su particular duelo con el escolta Kevin Punter, máximo anotador del Barça con 13,3 puntos por partido.

El segundo partido de la serie se disputará el jueves en el Palau Blaugrana a las 19:00 horas y, en caso de ser necesario, el tercer y definitivo encuentro se jugaría el sábado a las 21:00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia. EFE

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