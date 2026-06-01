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Sumar rechaza que la legislatura esté "muerta" y evita reprochar a Sánchez tardanza para comparecer en el Congreso

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Los partidos de Sumar han rechazado que la legislatura esté "muerta", como proclamaban varios socios parlamentarios, y ha evitado cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al resaltar que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por las investigaciones judiciales que salpican al PSOE como habían pedido.

También ha reclamado a su socio del Ejecutivo tener una actitud firme ante comportamientos poco éticos o alejados de la ejemplaridad que requiere un representante político.

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"Mientras haya medidas concretas para la gente hay legislatura para rato", ha reivindicado este lunes la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, en rueda de prensa con el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. De esta forma, ha argumentado que el Ejecutivo sigue aprobando medidas como el decreto para eximir a los pacientes más vulnerables del copago farmacéutico.

Es más, ha apuntado que sin el "ruido mediático" que es "devastador" para el PSOE, probablemente el foco estaría puesto en las medidas del Gobierno. Por ello, ha apelado a que los socialistas salgan del "shock" que han supuesto las novedades del caso Leire Díez y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y reactive el decreto de prórroga de alquileres, con vistas a llevarlo de nuevo al Congreso.

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PIDE RETOMAR EL DECRETO DE ALQUILERES

Hernández ha confrontado al PSOE que para frenar a la derecha "hay que ser ejemplar y ejemplarizantes", dar explicaciones y acelerar la agenda social del Gobierno.

Respecto a la comparecencia de Sánchez en el Congreso, que se estima a priori para el tramo final de junio, Fernández Rubiño ha destacado que era necesario que el presidente diera ese paso y ha valorado positivamente que acuda a la cámara, porque así lo exigía Sumar.

El dirigente de Más Madrid ha incidido en que las informaciones que se desprenden del caso Leire Díez deja muestras de que ha habido actuaciones "preocupantes" y "vergonzosas" en miembros del PSOE, apostillando que hay que ser "firmes" y rotundos ante estos comportamientos que apuntan a falta de ejemplaridad, en lo que parece una alusión implícita al caso de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

EL PP NO TIENE OPCIONES PARA LA MOCIÓN DE CENSURA

Fernández Rubiño ha señalado también que es "legítimo" que el PP apunte a la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el Gobierno, pero ha rebatido que cada vez que se explora esa opción la única alternativa que tiene es ir de la mano de la "ultraderecha de Vox".

Y el necesario concurso del partido de Santiago Abascal, según ha dicho, hace complicado que tenga apoyos porque es incapaz de "ofrecer a nadie garantías" de que España no entraría en una "involución". De hecho, ha espetado que con el actual contexto internacional "lo peor que podría pasar" e que Alberto Núñez Feijóo y Abascal llegaran a la Moncloa.

En consecuencia, el dirigente de Más Madrid ha prometido que su espacio político va a impedir que la derecha Gobierne y ha reivindicado la labor de su formación junto a Sumar, Comuns e IU para construir un proyecto de izquierda "limpio", dado que no tiene una "sola mácula" en toda su trayectoria política.

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EuropaPress

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