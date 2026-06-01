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ERC pide que Sánchez comparezca "inmediatamente" por los casos del PSOE y no espere un mes

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Barcelona, 1 jun (EFE).- La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha exigido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca "inmediatamente" tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE: "Con la que está cayendo, no puede esperar un mes en dar explicaciones".

Sánchez ha pedido comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, una comparecencia que previsiblemente será la última semana de junio.

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En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany ha señalado que, pese a la existencia de "las cloacas del Estado", Sánchez y el PSOE "no pueden seguir como si nada mientras se multiplican" las investigaciones: "El silencio solo alimenta más las dudas".

Asimismo, ha indicado que también pedirán que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dé explicaciones sobre estos casos, especialmente después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, pidiera la documentación relativa a la campaña publicitaria del PSC para las elecciones catalanas de mayo de 2024. EFE

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