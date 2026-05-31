Siguen las tareas de extinción del fuego del hotel de Málaga seis días y medio después

Málaga, 31 may (EFE).- Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio del hotel del centro de Málaga que se inició en la madrugada del lunes y de nuevo este domingo se ha visto una columna de humo que sale del establecimiento.

Fuentes del Ayuntamiento han indicado a EFE que puede salir humo hasta que se complete la extinción y han subrayado que el incendio está controlado y se mantiene la dotación para las labores de refresco y prevención.

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Los bomberos, que no han dejado de trabajar desde hace seis días y medio, realizan este domingo labores de refresco tanto por la fachada principal como la trasera del edificio y han precisado a EFE que durante las mismas puede haber puntos calientes que se reactivan pero han insistido en que está controlado.

La propiedad del edificio del hotel del centro de Málaga ha procedido este sábado al vallado perimetral del inmueble para impedir daños a terceros por caídas de material y el acceso a personas no autorizadas.

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Continúa desplegada una dotación formada por una autobomba, una autoescala y un vehículo nodriza en el edificio del establecimiento hotelero Ibis Málaga centro, situado en el Pasillo de Guimbarda.

Este vallado perimetral del inmueble conlleva el corte peatonal de la zona, entre los puentes de la Aurora y de la Trinidad.

El fuego se originó sobre las 1:20 horas del lunes, previsiblemente en el interior de la cafetería que ocupa los bajos del edificio, y como consecuencia de la carga de calor y la rotura de ventanas entró oxígeno y las llamas se fueron propagando.

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Las alarmas del hotel saltaron y el establecimiento activó su plan de autoprotección, que con la ayuda de los empleados, del personal de seguridad y de la Policía Local desalojaron a alrededor de un centenar de clientes hasta llevarlos a una zona segura.

Una vez que se comprobó que no había personas en el interior, se trasladó a los desalojados a un hotel cercano para pasar la noche, desde donde después han sido reubicados por el grupo Accor en otros establecimientos de la ciudad. EFE

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