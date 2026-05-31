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Sánchez acusa a la oposición "marrullera" de querer derribar al Gobierno "con malas artes"

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Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo su intención de seguir manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España hasta 2027 y más allá, frente a una "oposición marrullera" que "quiere derribar" al Ejecutivo "con malas artes".

Así lo ha asegurado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, el primer acto en el que participa tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez. EFE

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