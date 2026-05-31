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Doce amigos de Chillón (Ciudad Real) se llevan los 1,2 millones de la Primitiva

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Chillón (Ciudad Real), 31 may (EFE).- Una peña compuesta por doce amigos ha sido la agraciada con los algo más de 1,2 millones de euros que este sábado ha dejado la Primitiva en el municipio ciudadrealeño de Chillón, donde se ha sellado el único boleto con 6 aciertos en el sorteo.

Así lo ha señalado a EFE el responsable de la terminal ubicada en la calle Rosario Marquez 42 de la localidad, Félix Celestino, quien ha explicado que es el premio más grande que ha otorgado la Administración de Chillón en su "relativa corta existencia de 10 años".

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Celestino ha confirmado que la peña agraciada juega "semanalmente desde hace años" en varios sorteos combinaciones aleatorias y que "se trata de una apuesta semanal múltiple de 7 números" que ha costado 21 euros y que, los afortunados, cambiarán por esos más de 1,2 millones de euros.

En el sorteo de este sábado no existen boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 7.200.000 euros.

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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes que cobrarán sendos premios de 100.297 euros.

La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48-34-02-32-12-49

Complementario: 41 y Reintegro: 3. EFE

mar/cst/lml

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EFE

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