Se entrega el presunto autor de un tiroteo que dejó un herido en Huércal de Almería

Almería, 31 may (EFE).- El presunto autor de un tiroteo que dejó a un hombre herido en Huércal de Almería ha sido detenido tras entregarse este domingo a la Guardia Civil, según han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23:00 horas de este pasado miércoles, tras producirse una discusión por la tarde entre varias personas en un supermercado de la localidad, lo que desencadenó un tiroteo por un presunto ajuste de cuentas en la calle Ramón y Cajal.

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A consecuencia del tiroteo, un varón resultó herido y fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, donde ingresó en estado estable y sin que sus lesiones revistieran especial gravedad.

Tras recibir el aviso al servicio de emergencias 112 de varios vecinos que escucharon las detonaciones, se desplegó en la zona un dispositivo que contó con patrullas de la Guardia Civil de Huércal, Tabernas, Canjáyar y Níjar, así como de la Policía Local.

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El instituto armado asumió la investigación de los hechos desde un primer momento para esclarecer lo ocurrido y localizar a los implicados, unas pesquisas que se han mantenido abiertas hasta que el sospechoso se ha entregado de forma voluntaria y ha sido detenido. EFE

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