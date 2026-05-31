Keko Martínez, mentor de futbolistas: "Su mayor miedo es poder mantener su nivel de vida"

Ginés Muñoz

Barcelona, 31 may (EFE).- Keko Martínez (Barcelona, 1973), exfutbolista con una extensa trayectoria en equipos de Segunda, Segunda B y Tercera División con los que marcó más de 200 goles, es el fundador de Ariete Sports & Entertainment, una compañía que se dedica a la asesoría integral de deportistas, tanto durante su etapa en activo como después de su retirada profesional.

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Actualmente la firma, nacida en 2009, gestiona un patrimonio por valor de más de 500 millones de euros y entre sus más de 200 clientes se encuentran al portero del Barcelona Joan García, el centrocampista del Espanyol Edu Expósito, el defensa del Girona David López, la delantera del Arsenal Mariona Caldentey, el tenista Marcel Granollers o el campeón de MotoGP Jorge Martín.

Martínez, que acaba de publicar 'Capital Trascendente' (Plataforma Editorial) y dirige también la Fundación Gate For The Children, que atiende a más de 500 niños en situación de vulnerabilidad, explica cómo acompaña a los deportistas a gestionar su patrimonio y encontrar su proyecto de vida, en una entrevista con EFE.

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Pregunta - Usted se retiró definitivamente del fútbol con 37 años, pero en su libro cuenta que su proyecto para acompañar a otros futbolistas tiene su origen en su primera retirada como jugador a los 24 años.

Respuesta - Yo siempre digo que, con 24 años, el fútbol y yo nos dejamos mutuamente. Perdí la ilusión y lo dejé, porque no quería engañarme a mí mismo ni a nadie. Fue una quiebra vital, una bajada a los infiernos que solo duró medio año, pero lo suficiente para darme cuenta de que, si dejaba de ser futbolista, no tenía red de seguridad, ya que no tenía dinero ahorrado ni experiencia laboral y tampoco me había formado.

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Yo siempre he sido profundamente autodidacta y con una curiosidad innata por todo. Y a partir de aquel episodio, decidí formarme mientras lo compaginaba con mi carrera deportiva. Terminé la Secundaria, hice Ciencias Empresariales y luego un Master de Mercados que acabé como primero de mi promoción. Todo aquello me apasionaba.

P - Y decidió crear Ariete poco antes de su retirada definitiva.

R - Lo había visto en mí y en muchos de mis compañeros y no quería que el éxito profesional se acabara convirtiendo en una pesadilla, sino en un éxito vital. Hacía mucho tiempo que tenía claro que quería crear algo con lo que poder ayudar. Una metodología, un plan más allá del deporte o del fútbol, lo que en Ariete llamamos Wealth VIDA Planning (Plan de riqueza de vida). Esa era mi misión.

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P - ¿Por qué a sus clientes les llama 'tigres'?

R - Los atletas, en general, y los artistas, porque también llevamos a algunos artistas, al final es gente muy especial, que cada día se levanta con el objetivo de ser el mejor en lo suyo. Y eso hace que tengas una serie de cualidades, como la resilencia, el trabajo en equipo, y el optimismo y la fe en que puedes conseguir lo que te propongas, que el mundo de la empresa está loco por implementar. Pero también tenemos una cara B, pues somos gente muy exigente, con nosotros mismos y con nuestro entorno, con unas metas muy altas y que tenemos el sesgo del héroe, del elegido que se cree que todo lo que haga lo va a hacer bien, y no siempre es así.

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Entonces, ese perfil tan especial, en Ariete lo transformamos hace ya tiempo en la figura de un tigre. Un animal que puede ser muy fiero, pero que a la vez también puede ser muy dócil si sabes entenderlo.

P - ¿Qué les diferencia de la figura del representante o de un asesor en inversiones?

R - La figura que nosotros desempeñamos es la de consejero, guía o planificador. Porque nuestra aportación diferencial es que nosotros planificamos la vida del atleta trasladando sus necesidades no solo al mundo material sino al mundo real, durante su carrera profesional y también tras su retirada. Un consejero 360º.

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Nos movemos siempre en la esfera personal. Ponemos a la persona en el centro de todo. Nosotros no somos representantes, no negociamos contratos, ni asesoramos sobre inversiones a corto plazo. Nos integramos en su núcleo de confianza para aportarle orden, claridad y dirección. Para que no esté preocupado por lo que pasará el día después, y eso le da tranquilidad. Y si estás tranquilo y centrado en tu trabajo rindes mejor, te lesionas menos y puedes negociar mejores contratos.

P - Y, según dice usted, quién llega a Ariete se queda para toda la vida.

R - Es que al final es una responsabilidad muy grande acompañar al futbolista en sus decisiones. Decirle cómo creemos que está el mundo y cómo le puede afectar. Y para eso necesitamos estar en sintonía y un compromiso y una confianza mutuas, como cualquier pareja.

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Quien viene a Ariete tiene una mirada holística y quiere que le ayudemos a construir a largo plazo. Y nosotros le invitamos a mirarse al espejo y hacerse ciertas preguntas: ¿Cuánto tiempo va a durar mi carrera? ¿Qué capital necesito para tener todas mis necesidades cubiertas? ¿Quién soy hoy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo quiero vivir en el futuro? ¿Qué le quiere devolver a la sociedad? Y esas respuestas pueden cambiar en cada momento vital. Por eso tenemos que revisar el plan cada cierto tiempo.

P - ¿Cuál es el principal miedo que tiene el deportista que viene a verle?

R - A corto plazo, no quiere cometer ninguna alegalidad. Tener todas sus cuentas en orden, las cosas bien hechas y bien presentadas. Y luego, a largo plazo, sus miedos son principalmente dos: el no poder mantener su nivel de vida cuando se retire y el no encontrar algo que le motive una vez finalice su carrera. Nosotros le damos respuestas a eso y le ofrecemos distintos escenarios.

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P - Al final, es el miedo a quedarse sin nada del que lo ha tenido todo...

R - Mira, me hizo mucha gracia una entrevista que le hicieron a Kylian Mbappé en la que explicaba que, cuanto más dinero ganaba, más problemas tenía. Y es verdad. Porque cuanto más dinero tienes más decisiones debes tomar. Y la premisa de la que partimos casi todos es que no hemos recibido educación financiera.

Eso es algo que no tiene sentido, porque estamos en un mundo capitalista. Y en este área el futbolista tiene el mismo problema que cualquier persona, que no entiende de finanzas y eso le crea inseguridad. Lo que pasa es que en los jugadores, que tienen carreras asimétricas, ingresos importantes y son figuras públicas, esos problemas se magnifican.

P - ¿Cuál es el consejo que más les da?

R - Que se olviden del ruido, el de entorno y también del ruido que se genera en el mundo. Cada año, al menos hay un par de eventos en los que parece que se acabará el mundo: el Brexit, el covid, los guerra de Ucrania, la guerra de Irán, los aranceles de Trump... y al final, el mundo sigue girando.

Cuando se apagan los focos, es cuando el atleta se da cuenta de que está solo. Y es ahí donde debe pararse a pensar en qué mundo quiere vivir. Es ahí donde tiene que buscar una vida con significado, encontrar su propósito vital. EFE

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