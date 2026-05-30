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La colombiana Andrea Ríos reivindica la fuerza de la acrobacia aérea ancestral en el FÀCYL

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Salamanca, 30 may (EFE).- La artista colombiana Andrea Ríos ha mostrado la fuerza de la acrobacia aérea ancestral y se ha suspendido de su propio cabello en la presentación de 'Ara', un espectáculo para toda la familia que ha tenido lugar este sábado en el marco del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL).

 La compañía que encabeza Ríos ha ofrecido a las 19.00 horas un único pase de 45 minutos en la plaza de Anaya de Salamanca, en el que ha fusionado el circo con la danza y el teatro, en una búsqueda de nuevos lenguajes híbridos sin perder de vista las problemáticas sociales y ambientales de la actualidad.

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A través de la historia de una mujer pájaro, la propuesta reflexiona sobre la relación actual de los seres humanos con la naturaleza, en un espectáculo que quiere resignificar los lenguajes clásicos del circo y fusionarlos con nuevas formas de expresión.

La suspensión capilar, lo más llamativo del espectáculo, es una práctica ancestral que ha recorrido diversas culturas, desde rituales de resistencia espiritual hasta espectáculos populares en ferias y circos del siglo XIX.

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En su versión contemporánea, ha sido resignificada por artistas que la utilizan como vehículo de expresión y que les permite explorar su potencia estética, simbólica y narrativa.

Andrea Ríos domina y mezcla los lenguajes del teatro y de la danza junto con las técnicas de acrobacia aérea (multicuerdas y suspensión capilar), en una experiencia sensorial que camina entre la fuerza femenina, el vuelo y la poesía del movimiento.

Y cuenta con 'Ara' la historia de una mujer pájaro que quiere volar, liberándose de las ataduras que le han impuesto y de las que ella misma ha creado, para lo que necesitará confrontarse con sus miedos, despertar su instinto, y conectar con su fuerza interior femenina a través del contacto con sus antepasados y con la naturaleza.

El FÀCYL culmina este domingo una amplia programación multidisciplinar con 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas que convierten las calles y plazas de Salamanca en un gran teatro al aire libre para todos los públicos y que ofrecen ocasiones especiales también en los centros de cultura de la ciudad. EFE

cgc/fsm/may

(foto)

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EFE

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