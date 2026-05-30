Macron felicita al PSG: "¡Una nueva estrella brilla sobre París!"

París, 30 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó al PSG por su segunda Liga de Campeones, lograda este sábado en Budapest en los penaltis ante el Arsenal (1-1), y destacó que "una nueva estrella brilla sobre París".

"¡Una nueva estrella brilla sobre París! Enhorabuena al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa", declaró en un corto mensaje en 'X' Macron, quien, previsiblemente, recibirá este domingo al PSG del entrenador español Luis Enrique en el Palacio del Elíseo.

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Se trata de la segunda Liga de Campeones consecutiva lograda por el club parisino, después de la conquistada el año pasado ante el Inter de Milán (5-0).

Francia, y especialmente París, están en alerta por las celebraciones callejeras que pueden degenerar en disturbios y al menos 22.000 efectivos policiales en todo el país están desplegados, un récord que no se alcanzaba desde los Juegos Olímpicos de 2024. EFE

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