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La Albirroja se entrena con 25 jugadores a dos semanas de su debut en la Copa del Mundo

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Asunción, 30 may (EFE).- La selección paraguaya de fútbol se entrenó este sábado en su búnker del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) con 25 jugadores, bajo las órdenes del entrenador Gustavo Alfaro, y en medio de la expectación de toda la plantilla por el debut el venidero 12 de junio ante Estados Unidos, unos los anfitriones de la Copa del Mundo.

Los futbolistas iniciaron sus trabajos cerca de las 10.00 horas locales (13.00 GMT) en la cancha principal del Carde y en un clima de lluvia, a la espera de, al menos, otro jugador que complete la lista con la que la Albirroja disputará su primer mundial en 16 años.

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Pese al clima distendido, en la plantilla hay ansiedad por el debut, dijo hoy a periodistas el defensor Gustavo Velásquez, del local Cerro Porteño, que apunta a ser titular en el partido de preparación que Paraguay jugará este 5 de junio en el Estadio Defensores del Chaco, que le servirá para despedirse de su hinchada.

"Esperamos que la gente nos apoye", apuntó Velásquez sobre este duelo en el que Alfaro podrá probar el once inicial que usará ante los estadounidenses en el SoFi Stadium de Los Ángeles una semana después.

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El polivalente central dijo, además, que Paraguay va al Mundial confiada en su potencial de alzar el título el próximo 19 de julio en Nueva York.

"Si no sueñas con eso (ser campeón) ¿Para qué vas a ir a competir? Hay que soñar en grande e ir partido a partido", añadió.

Sin poner freno a la ambición de Velásquez, el también defensor Gustavo Gómez indicó que los paraguayos han tomado nota de sus rivales del Grupo D (Estados Unidos, Turquía y Australia), a los que consideró complicados.

"Los tres partidos van a ser muy difíciles, pero nosotros estamos trabajando día a día", señaló.

De igual forma, valoró la fortaleza del grupo, que dijo "se mantuvo unido" pese a los duros momentos que vivió en las eliminatorias sudamericanas, en las que ganó uno de los seis billetes directos de la Conmebol al Mundial.

Paraguay debutará en la Copa del Mundo el 12 de junio, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después, se verá las caras con Turquía, ganadora de la plaza del grupo C de la repesca europea y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE

(foto)(video)

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EFE

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