El pívot lituano Martinas Geben renueva con el Bàsquet Girona

Girona, 30 may (EFE).- El pívot lituano Martinas Geben, una de las piezas clave del Bàsquet Girona, ha renovado su contrato con el equipo catalán y jugará un año más en Fontajau.

Es el primer movimiento en clave de mercado anunciado por el Girona, un día después de sellar la mejor temporada de su historia en la Liga Endesa en clasificación (12º) y en victorias (14).

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Geben, de 31 años, ha vuelto a ser uno de los líderes del conjunto de Moncho Fernandez, con unos números de 11 puntos, 6,1 rebotes, 1,1 asistencias y 13,7 créditos de valoración por encuentro.

El curso 2024-2025 ya fue uno de los artífices de la permanencia del Girona, con 9 puntos, 5 rebotes y 12 créditos de valoración.

El comunicado del Girona señala su "amplia experiencia en el baloncesto europeo" porque ha competido en Lituania, Alemania, Eslovenia y España y su juego, una combinación de "físico, conocimiento del juego y capacidad competitiva".

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El director deportivo, Fernando San Emeterio, ha destacado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que es "un jugador que ha caído de pie tanto en el club como en la ciudad" y ha ayudado "muchísimo" a conseguir la mejor temporada del Girona en la ACB.

"Era una de nuestras prioridades para dar continuidad a nuestro proyecto y estamos muy satisfechos de haberlo conseguido", ha añadido San Emeterio.

También ha admitido que es "un gran jugador" y a la vez "un ejemplo de profesionalidad" y "uno de nuestros referentes fuera de la pista", además de capitán. EFE

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