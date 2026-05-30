El 'campanu' de Cantabria sale del río Nansa con un peso de 4,720 kilos

Santander, 30 may (EFE).- El primer salmón de la temporada que se ha capturado en Cantabria ha sido pescado este sábado en el río Nansa, con un peso de 4,720 kilos.

Alfonso Caso, vecino de El Peral (Asturias), se ha hecho con el ejemplar, que mide 79 centímetros.

Se ha pescado en El Bejarucu, en zona libre del Nansa, casi un mes después de que se abriera la temporada, el pasado 1 de mayo.

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Mañana domingo está previsto que se celebre la subasta de este salmón en el 'Nuevo Molino' de Puente Arce de Piélagos.

Se hará en una jornada promovida desde el Ayuntamiento de Piélagos, con la que colabora la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno cántabro.

Este evento reúne a importantes restaurantes de Cantabria y Asturias que compiten por hacerse con el ejemplar, e incluye, además, un homenaje que este año es a un hombre vinculado con la pesca y el cuidado de los ríos: Félix Pérez Diego 'El Molinero' de Carandía.

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La de este año será la cuarta subasta organizada para el 'campanu' en Puente Arce (Cantabria).

El período hábil de pesca de salmón se mantendrá abierto hasta alcanzar el cupo máximo autorizado en cada río, con un cierre definitivo en todo caso el 30 de junio.

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Se establece una talla mínima de captura de 45 centímetros para el salmón atlántico y un cupo de un único ejemplar por pescador y temporada.

En la temporada de 2025, se pescaron un total de 8 salmones en los ríos de Cantabria. EFE

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