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Sandra Ygueravide: Yo ya era una jugadora que intentaba ayudar, ha sido un cambio natural

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València, 29 may (EFE).- La exjugadora y nueva seleccionadora de la selección española de 3x3 Sandra Ygueravide señaló, tras haberse estrenado en el cargo en una concentración en València previa a la Copa del Mundo de Polonia que arrancará el lunes, que la transición entre la pista y el banquillo ha sido natural por su identidad.

"Yo ya era una jugadora que intentaba ayudar mucho y ha sido un cambio muy natural. No sabía cómo me iba a encontrar hasta que ha pasado, pero estoy contenta porque las jugadoras están muy receptivas y muy pendientes de que salgan las cosas", señaló la entrenadora en una entrevista con EFE.

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Ygueravide dijo que acaban la concentración con "buenas sensaciones", pero se mostró consciente de que su retirada y la de Vega Gimeno obliga a rehacer la estructura. "Ahora tenemos que encontrar un equipo que encaje porque en 3x3 si se te van dos jugadoras es medio equipo y ese es el objetivo real del verano. Es una transición", apuntó.

"La semana pasada hubo 12 jugadoras senior, que son las que van a jugar 'Women Series' durante el verano, y es cuando hemos empezado a ver cosas y a ver quién encaja más con quién y sobre eso hemos hecho los dos equipos y luego en el Mundial y el Europeo podemos mezclar. Ahora es un poco prueba y error", añadió.

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La entrenadora admitió que le será complicado elaborar las listas para cada torneo y avanzó que uno de sus criterios será que las jugadoras jóvenes sepan lo que es una gran competición antes de llegar a los Juegos Olímpicos.

Ygueravide insistió en que el objetivo a medio plazo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pero también recalcó que deben ser ambiciosas en el camino que les lleve hasta esa cita para mantener la identidad competitiva que han tenido en los últimos años.

"La idea que siempre tenemos es competir al máximo, que las jugadoras entiendan que España es un equipo va a intentar ganar y sobre todo a competir. El objetivo final es llegar a los Juegos de Los Ángeles, pero que en el camino hay que aprender a competir, a sufrir, a ganar y a perder. Todo ese camino es el que nos llevará al objetivo final, pero son cosas que tenemos sí o sí como selección, que lo hemos tenido muchos años y que no podemos perder", resumió.

Respecto al Mundial de Varsovia, dijo que en estas citas en el 3x3 a diferencia del 5x5 no hay un candidato claro. "Hay varios equipos que mantienen un grupo creado que es lo que nos ha pasado a nosotros los últimos años. Ahora mismo Holanda puede estar un poco por encima del resto pero podemos competir contra todos", aseguró.

La seleccionadora dijo que acabará contenta el verano siempre que se haya competido a un nivel alto. "Ganar o perder no es el objetivo principal, pero quiero que todos los torneos y todos los partidos los compitamos", destacó. EFE

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EFE

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