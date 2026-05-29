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Sáenz de Santamaría: "estamos en un mundo mucho más fragmentado, violento y menos reglado"

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Madrid, 29 may (EFE).- La exministra de la Presidencia de España Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado este viernes que estamos en un mundo "mucho más fragmentado, violento y menos reglado", en referencia a la situación geopolítica actual.

En un desayuno organizado por la empresa hotelera Hotusa, la expolítica ha destacado que, en el escenario actual, "Europa se enfrenta a un mundo en el que las reglas que han sostenido el orden internacional se están debilitando, incluso entre aliados".

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En este sentido, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha añadido que el poder en el mundo actual ha cambiado y que ya no se trata de quién manda, sino de cómo se ejerce y se gestiona ese poder.

En su opinión, esta nueva realidad no es únicamente militar o económica, sino que incluye el control de los flujos financieros, la energía y los espacios tecnológicos, lo que obliga a los países a redefinir sus estrategias.

En cuanto a la reindustrialización, ambas han coincidido en que no debe entenderse como un retorno al modelo industrial tradicional, sino como una transformación hacia una industria de mayor valor añadido basada en la tecnología, la innovación y el conocimiento.

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En este sentido, han subrayado que el país cuenta con una base competitiva en sectores como la automoción, la química, la biotecnología, la agroindustria o la energía, pero han advertido de que el principal reto es mejorar la productividad.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha destacado que la inteligencia artificial es un asunto que le "quita el sueño" y que es necesario reflexionar sobre cuál será el campo de acción de Europa en esta materia, en un mundo demográficamente también desigual. EFE

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