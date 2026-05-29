Competencia dice que gasolineras aplican la rebaja fiscal y sólo ve unos 50 casos anómalos

Madrid, 29 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido, con datos a cierre de abril, que la red de estaciones de servicio peninsular ha trasladado "de forma generalizada" la rebaja fiscal a los carburantes, aprobada por el Gobierno para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán.

De hecho, "sólo se han detectado una cincuentena de instalaciones que arrojan posibles comportamientos anómalos", según explica el organismo en una nota de prensa remitida este viernes, en la que avanza que continuará con su labor de monitorización y seguimiento del mercado, con especial atención a ese grupo de gasolineras.

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Competencia ha analizado individualmente el comportamiento de más de 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios para gasolina 95 y gasóleo A, con el objetivo de detectar si estuvieran alterando al alza el precio antes de impuestos para absorber la rebaja fiscal.

Esto supone aproximadamente la monitorización de más del 90 % del total de instalaciones censadas y operativas, a tenor del informe conocido esta tarde, que ofrece conclusiones para el acumulado a 30 de abril, habiendo trascurrido 61 días desde el inicio del conflicto.

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De acuerdo con la CNMC, la desviación promedio del margen bruto acumulado respecto al esperado para el conjunto de gasolineras ha sido negativa (-0,83 céntimos/litro en gasolina 95 y -4,40 céntimos/litro en gasóleo A).

Únicamente 52 instalaciones se desviaron de su comportamiento esperado en más de 10 céntimos/litro y, de ellas, sólo dos superaron los más 18 céntimos/litro en el caso de la gasolina 95. En gasóleo A, sólo 34 instalaciones se desviaron más de 5 céntimos/litro y ninguna superó los más 10 céntimos/litro.

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El organismo, que continuará con su labor de monitorización y seguimiento del mercado, publicará próximamente un informe de recomendaciones relativas a la evolución de los márgenes de las empresas que participan en la cadena de valor.

Además, la CNMC ha aumentado la transparencia en el mercado de la distribución minorista de carburantes con la publicación y actualización semanal de precios en la nueva herramienta habilitada en su página web y la actualización de la información a través de CNMCData y sus habituales estadísticas de productos petrolíferos.

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El viernes 20 de marzo, el Gobierno, en el Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una reducción del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por Bruselas, para contrarrestar la volatilidad por la crisis en Oriente Próximo.

Entonces estimó que ello supondría una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

Con motivo de las tensiones en los precios de los combustibles por el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, los ministerios para la Transición Ecológica y de Economía y la CNMC ya habían acordado antes reforzar la supervisión, la transparencia y la coordinación institucional sobre los mercados energéticos. EFE

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