Espana agencias

Montella prevé disponer de Kerem Aktürkoglu en el Mundial, pese a su lesión

Guardar
Google icon

Estambul, 29 may (EFE).- La lesión de Kerem Aktürkoglu, miembro de la selección de Turquía desde 2021, no es grave y el jugador participará con certeza en los partidos del Mundial, declaró este viernes el seleccionador, el italiano Vincenzo Montella, a la prensa turca.

Aktürkoglu se lesionó el sábado pasado en un entrenamiento de la selección y tuvo que ser tratado y vendado en el campo, si bien no se ha dado a conocer la naturaleza exacta de su dolencia.

"Ese día pasamos mucho miedo, pero la situación no es grave. Ya ha empezado a correr, pero le digo que no precipitemos las cosas para no asumir riesgos. Es más importante que esté con nosotros en el Mundial", dijo Montella a la emisora NTV.

PUBLICIDAD

"La vuelta (al césped) la haremos paso a paso. Para no correr riesgos no lo pondré a jugar bajo ningún concepto el 1 de junio (en el amistoso contra Macedonia del Norte)", adelantó el técnico.

En el amistoso contra Venezuela, que Turquía jugará el 6 de junio en Florida (EEUU), Aktürkoglu podría "tal vez jugar un rato breve", dijo Montella, matizando que la decisión no se había tomado aún.

"Kerem es para nosotros un jugador muy importante. Sabe ejercer mucha presión, así como quitar la presión al equipo, y además también sabe meter goles. No se me ocurre ir al Mundial sin él", dijo el entrenador italiano.

Aktürkoglu, de 27 años, se hizo un nombre en el Galatasaray, en el que jugó entre 2020 y 2024, antes de militar una temporada en el Benfica portugués y fichar en septiembre pasado por el Fenerbahçe turco.

En sus comparecencia ante la prensa, Montella destacó que el grupo D, que le ha tocado a Turquía, es "imprevisible", ya que Estados Unidos, como anfitrión, "intentará hacerlo lo mejor posible", mientras que Paraguay "ha jugado en las eliminatorias contra equipos fuertes, como Brasil y Argentina, y eso siempre es duro".

PUBLICIDAD

Australia, contra la que Turquía jugará su primer partido de la competición el próximo 13 de junio, "ya participa por séptima vez en un Mundial, está acostumbrada y tiene un poco de ventaja con eso", advirtió el seleccionador. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Competencia dice que gasolineras aplican la rebaja fiscal y sólo ve unos 50 casos anómalos

Infobae

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

El juez da al PP el timón de las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' y dice que tiene "más implantación" que Vox

Fabio di Giannantonio, Celestino Vietti y Scott Ogden, los más rápidos de sus prácticas

Infobae

Un detenido tras ser interceptado un barco de recreo con 1.200 kilos de hachís en Huelva

Infobae

El Basque Culinary Center premia a la empresa emergente estadounidense FooQai

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

ECONOMÍA

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Europa aprueba el plan antiapagones de España con una ayuda a la industria de 9.000 millones de euros

Bruselas advierte a España que debe indemnizar a los pasajeros por los retrasos en trenes tras el accidente de Adamuz

Plus Ultra firma el primer convenio de su personal de tierra con teletrabajo y mejora salarial en medio de la investigación por corrupción

Los ultrarricos eligen España: Marbella y Madrid se posicionan como referentes europeos en el mercado de vivienda de lujo

La AIReF confirma que España cumple la regla de gasto en pensiones, pero advierte de que la deuda pública alcanzará el 123% del PIB en 2050

DEPORTES

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Tiene 17 años, es la esperanza francesa en Roland Garros y da las gracias a Alcaraz por ganar: “Nunca deje de creer”

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta