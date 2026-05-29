Montella prevé disponer de Kerem Aktürkoglu en el Mundial, pese a su lesión

Estambul, 29 may (EFE).- La lesión de Kerem Aktürkoglu, miembro de la selección de Turquía desde 2021, no es grave y el jugador participará con certeza en los partidos del Mundial, declaró este viernes el seleccionador, el italiano Vincenzo Montella, a la prensa turca.

Aktürkoglu se lesionó el sábado pasado en un entrenamiento de la selección y tuvo que ser tratado y vendado en el campo, si bien no se ha dado a conocer la naturaleza exacta de su dolencia.

"Ese día pasamos mucho miedo, pero la situación no es grave. Ya ha empezado a correr, pero le digo que no precipitemos las cosas para no asumir riesgos. Es más importante que esté con nosotros en el Mundial", dijo Montella a la emisora NTV.

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"La vuelta (al césped) la haremos paso a paso. Para no correr riesgos no lo pondré a jugar bajo ningún concepto el 1 de junio (en el amistoso contra Macedonia del Norte)", adelantó el técnico.

En el amistoso contra Venezuela, que Turquía jugará el 6 de junio en Florida (EEUU), Aktürkoglu podría "tal vez jugar un rato breve", dijo Montella, matizando que la decisión no se había tomado aún.

"Kerem es para nosotros un jugador muy importante. Sabe ejercer mucha presión, así como quitar la presión al equipo, y además también sabe meter goles. No se me ocurre ir al Mundial sin él", dijo el entrenador italiano.

Aktürkoglu, de 27 años, se hizo un nombre en el Galatasaray, en el que jugó entre 2020 y 2024, antes de militar una temporada en el Benfica portugués y fichar en septiembre pasado por el Fenerbahçe turco.

En sus comparecencia ante la prensa, Montella destacó que el grupo D, que le ha tocado a Turquía, es "imprevisible", ya que Estados Unidos, como anfitrión, "intentará hacerlo lo mejor posible", mientras que Paraguay "ha jugado en las eliminatorias contra equipos fuertes, como Brasil y Argentina, y eso siempre es duro".

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Australia, contra la que Turquía jugará su primer partido de la competición el próximo 13 de junio, "ya participa por séptima vez en un Mundial, está acostumbrada y tiene un poco de ventaja con eso", advirtió el seleccionador. EFE